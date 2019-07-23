Bakan Kurum sel bölgesinde dere güzergahındaki binaların boşaltılacağını açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sel felaketinin yaşandığı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde incelemelerde bulunarak, "Dere güzergahı üzerinde vatandaşımızın can ve mal güvenliği taşıyan tüm binaları boşaltmak suretiyle, onlara da gıda ve taşınma yardımı vermek suretiyle bir yerde misafir edeceğiz. Onlara yeni, sağlam güvenli konutları verdikten sonra da yeni konutlarına taşıyor olacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Düzce'ye geldi. Bakan Kurum ilk olarak Düzce'deki Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, burada çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kurum daha sonra selden zarar gören Akçakoca'ya gelip, burada depremden zarar gören bölgeleri inceledi. Kurum, daha sonra sel felaketinin en çok etkilediği Uğurlu ve Esmahanım köylerine gitti. Bakan Kurum, burada vatandaşların sorunlarını dinledi.

Uğurlu köyünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Murat Kurum, "Öncelikli olarak dere güzergahı üzerinde sel ve taşkın riski taşıyan binaların taşınması öncelikli olmak üzere, bunun dışında bu bölgedeki menfez, yol, altyapı, kanalizasyon işlerinde yine iklim değişikliğinden en az etkilenecek şekilde yenilenme sürecini biliyorsunuz 14 tane eylemimiz vardı bu eylemleri de yine Batı Karadeniz bölgemizde uygulamak üzere Valilik kanalıyla çalışmalara başlamış olduk." dedi.