Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesini ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Selçuklu’nun Konya için parlayan bir yıldız olduğunu söyledi.

Çeşitli temaslar için Konya’ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Selçuklu Belediyesini ziyaret etti. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, başkan yardımcıları ve birim müdürleri tarafından karşılanan Bakan Kurum, başkanlık makamında ağırlandı. Bakan Kurum’a başkanlık girişinde Selçuklu Belediyespor Kulübü bünyesindeki wushu ve kungfu branşındaki en genç milli sporcular çiçek takdim etti. Ziyarette Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Meram ve Karatay Belediye başkanları ve diğer protokol üyeleri de hazır bulundu. Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, ziyarette Bakan Kurum’a Selçuklu Belediyesinin faaliyetleri ile gelecek dönemde hayata geçirilecek olan projeler hakkında bilgi verdi.

“Selçuklu Konyamız için parlayan bir yıldız”

Bakan Kurum, “Selçuklu Konyamız için parlayan bir yıldız. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da parlamaya devam edecektir. Büyüme potansiyeli çok fazla olan ve genç bir ilçe olmasına rağmen sağlam bir şekilde büyümeyi ve vatandaşa hizmet noktasında kaliteli hizmet getirmeyi amaç edinmiş bir belediyemiz. Biz Ahmet başkanımızı tebrik ediyoruz ekip arkadaşlarıyla birlikte. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak ve hemşehrimiz olarak diğer ilçelerde olduğu gibi Selçuklumuza da bugüne kadar yapılması gereken işleri yapmaya, yine bundan sonra da bu bölgede hem yatırım anlamında hem maddi ve teknik anlamda her türlü desteği vereceğimizi de Ahmet başkanımızın yanında olduğumuzu, destekçisi olduğumuzu da ifade etmek isterim. Selçuk Üniversitemiz var, bir de Teknik Üniversitemiz yapılacak. Onunla ilgili de bakanlık olarak her türlü desteği vereceğiz. Selçuklu’nun kalkınması adına atılması gereken adımları yine belediyemizle birlikte atmış olacağız. Sosyal konut olarak bu bölgede Ardıçlı’da konutlar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Üniversitemizin bulunduğu alan dışında da alt gelir grubu konut için arsalarımız var, buraları da etaplar halinde yapacağız. Sillemizle ilgili geçmişte güzel çalışmalar oldu hem Uğur başkan döneminde hem Ahmet başkan döneminde. Gerçekten Sille turizm aksı oldu, inşallah bu durumunu çok daha yukarıya çekecek hem mesire alanı olacak hem de turistlerimizin gelip ziyaret edeceği gezip eğlenebileceği bir alan olması noktasında da adımlarımızı atıyor olacağız. Ben yeni dönemin Konyamıza ve Selçuklumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum ve Ahmet başkanımıza başarılar diliyorum” dedi.