Bakan Kurum: 'Sıfır atık, küresel bir çevre hareketine dönüşmüştür'

Mehmet Akif İnan Vakfı ve Memur-Sen Konfederasyonu iş birliğiyle gerçekleşen 2025 yılı Mehmet Akif İnan Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 6 kategoride verilen ödüllerden Uluslararası Değer Ödülü, bu yıl Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi’ne verildi. Emine Erdoğan adına ödülü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum aldı.

Bakan Kurum, ödül alan isimlerin büyük bir vefa duygusuyla belirlendiğini kaydederek, "Başta şehitlerimiz olmak üzere, ödül takdim edilen her şahsiyetin, verilen payeyi sonuna kadar hak etmiş olduğunu düşünüyorum" dedi.

“AKİF İNAN’IN ‘AKSA’YA VERDİĞİ SÖZÜ GAZZE EYLEMLERİYLE TUTTUNUZ”

Memur-Sen’i daima meydanlarda ve mazlumun yanında gördüğünü ifade eden Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Sendikacılık davanızdaki kararlı duruşunuza, bu ülkenin her kırılma anında şahitlik ettim. 28 Şubat’taki kutlu direnişinizi kutluyorum. 27 Nisan’daki o asil duruşunuzu yürekten kutluyorum. 15 Temmuz’da bu milletin iradesine sahip çıktığınız için, bu ülkenin meydanlarına ilk koşanlar olduğunuz için sizleri ayakta alkışlıyorum. Alkışlıyorum çünkü, siz 1 milyonu aşkın üyenizle, ‘Mescidi Aksa’yı Gördüm Düşümde’ diyen Akif İnan’ın sözünü yerde bırakmadınız. Onun Aksa’ya verdiği sözü; Suriye’de yaptığınız yuvalarla, o güzelim okullarla, o muhteşem camilerle, Gazze için yaptığınız eylemlerle tuttunuz. Geçen 13 yıllık karanlık dönemin ardından Özgür Suriye’ye nasıl ulaştıysak; Erbakanların, Yedi Güzel Adamın, Mehmet Akif İnan’ın, Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlu hedefi olan Özgür Kudüs’e, Özgür Gazze’ye, Özgür Filistin’e ulaşmayı da Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum."

“YARDIM KAMPANYALARIYLA 11 İLDE HEP YANIMIZDAYDINIZ”

Bakan Kurum, 6 Şubat depremlerinde de Memur-Sen’in büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini vurgulayarak, “Afet sürecinde nereye gitsem, yeleklerinin arkasında Memur-Sen yazan binlerce kardeşimizi gördüm. Sendikamızın asil gençlerini, hep afetzede kardeşlerimizin ellerini tutarken gördüm. Arama kurtarma ekiplerinizle, gönderdiğiniz yüzlerce ton yardımla, başını çektiğiniz yardım kampanyalarıyla 11 ilde, ilçede ve köylerde hep yanı başımızdaydınız. Şu an içinde bulunduğunuz bu bina da sizin şahidinizdir. Bu binada aylarca bir yardım kuruluşu gibi çalıştığınızı, yardımların buradan artarda yola çıktığını çok iyi biliyorum. Eğer bugün asrın felaketi asrın dayanışmasına dönüştüyse, bir milli yas, bir milli mücadeleye evrildiyse; bunda Memur-Sen’in emeği büyük” diye konuştu.

“ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİNE, MİLLİ MÜCADELE ŞUURUYLA DEVAM EDİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan asrın inşa seferberliğine, milli mücadele şuuruyla devam etiklerini belirten Bakan Kurum, “Bu seferberliğin ordusu, elbette emekçi kardeşlerimiz. Bugün 11 ilimizde 201 bin konutu başarıyla teslim ettiysek; 2025’in sonunda evine girmeyen tek bir depremzede kalmayacak sözünü verebiliyorsak, bunun arkasında 182 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimizin alın teri vardır. Ben sizlerin huzurunda, deprem bölgesindeki konutlar için 7/24 çalışan tüm emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“SIFIR ATIK 6 ULUSLARARASI ÖDÜLLE KÜRESEL BİR ÇEVRE HAREKETİNE DÖNÜŞTÜ”

Bakan Kurum, Mehmet Akif İnan Vakfı’nın Sıfır Atık Hareketi’ne verdiği Uluslararası Değer Ödülü’ne dikkat çekerek şunları söyledi: Bu ödülle hem bir hakkı teslim ediyor hem de bizimle aynı duyarlılığa sahip olduğunuzu ilan ediyorsunuz. Bu desteğe bizim, ülkemizin ve dünyamızın çok ihtiyacı var. Zira, bugün küresel bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız. Bizim şanlı ecdadımız, dünya tarihindeki en güçlü devletleri kurarken bile, doğaya rakip değil yoldaş olmuş, efendi değil hizmetkâr olmuştur. Bugün Sayın Emine Erdoğan’ın öncülüğünde yürüttüğümüz Sıfır Atık Projesi de böyle derin bir bilgelikten doğmuştur. 6 uluslararası ödül kazanarak küresel bir çevre hareketine dönüşmüştür. Bu büyük başarı Türkiye’ye aittir. Şu bir gerçektir ki; Sıfır Atık’ın amacı olan, israfı değil tasarrufu, yıkımı değil yeniden inşayı merkeze alan döngüsel ekonomi her millet için çok önemlidir. Bu ekonomi modelinde başarılı olamayan ülkeler için güçlü bir gelecekten söz etmek maalesef mümkün değildir. Bu yönüyle de Sıfır Atık Projesi salt bir çevre hareketi değil aynı zamanda ekonomimiz açısından stratejik önemde bir projedir.

ÖDÜLÜ EMİNE ERDOĞAN ADINA MURAT KURUM ALDI

Konuşmaların ardından ödüller takdim edildi. Emine Erdoğan adına ödülü alan Bakan Murat Kurum, “Çok değerli bir ödül. Ben bu ödülü öncelikle bu hareketi başlatan Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi adına almak istiyorum ve çok çok teşekkür ediyorum. Diğer taraftan yine bu ödülü Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimiz için alıyorum. Bu ödülü TUSAŞ’ta şehit düşen kardeşlerimiz için alıyorum. Bu ödülü Filistin’de, Gazze’de Filistin’in Gazze’nin özgürlüğü için mücadele eden kardeşlerim için alıyorum” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MEHMET AKİF İNAN MESAJI

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telgrafı da okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “Vefatının 25. yılında Mehmet Akif İnan Programına davetinizin için teşekkür ediyorum. Mehmet Akif İnan birleştirici gönlü, kurduğu Eğitimciler Birliği Sendikası’na ve genel başkanlığı yaptığı Memur-Sen Konfederasyonu’na taşımıştır. İsrail’in Kudüs'e yönelik saldırılarını yıllar öncesinden mısralarında anlatan eğitimci, şair, yazar Mehmet Akif İnan'ın yazdıklarının halen güncelliğini koruması, ölümsüz bir esere imza attığının büyük kanıtıdır. Bu anlamlı programın düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyor, programa iştirak edenleri en kalbi duygularımla selamlıyorum” ifadelerine yer verdi.