Bakan Kurum Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah'ı kabul etti! "Yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz"

Bakan Kurum sosyal medya platformu X'ten, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı Bakanlıkta ağırladıklarını duyurdu. Bakan Kurum'un konuya ilişkin yaptığı paylaşımda görüşmenin detaylarından da bahsetti.

"İSTANBUL'UMUZDA YER ALAN RİSKLİ YAPILARI DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP’li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ı Bakanlık’ta kabul etti. Kentsel dönüşümün ele alındığı kabulde belediyelerle iş birliğinin önemi vurgulandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “Bugün Bakanlığımızda Şişli Belediye Başkanı Sayın Resul Emrah Şahan'ı kabul ettik. İstanbul'umuzda yer alan riskli yapıları bir an önce dönüştürerek vatandaşlarımızı sağlam yuvalarına kavuşturmak için her bir belediyemizle iş birliği içinde olmaya ve durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.