HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bakan Kurum Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah'ı kabul etti! "Yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz"

Bakan Kurum Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah'ı kabul etti! "Yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
13.01.2025 15:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı ağırladı. İstanbul'daki riskli yapıların dönüştürülmesi konusu hakkında görüşüldüğünü belirten Bakan Kurum, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Kurum Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah'ı kabul etti! "Yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz"

Bakan Kurum sosyal medya platformu X'ten, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı Bakanlıkta ağırladıklarını duyurdu. Bakan Kurum'un konuya ilişkin yaptığı paylaşımda görüşmenin detaylarından da bahsetti.

"İSTANBUL'UMUZDA YER ALAN RİSKLİ YAPILARI DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP’li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ı Bakanlık’ta kabul etti. Kentsel dönüşümün ele alındığı kabulde belediyelerle iş birliğinin önemi vurgulandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “Bugün Bakanlığımızda Şişli Belediye Başkanı Sayın Resul Emrah Şahan'ı kabul ettik. İstanbul'umuzda yer alan riskli yapıları bir an önce dönüştürerek vatandaşlarımızı sağlam yuvalarına kavuşturmak için her bir belediyemizle iş birliği içinde olmaya ve durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Şişli Murat Kurum Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıta dev zam yolda!

Akaryakıta dev zam yolda!

SON DAKİKA | İmamoğlu'ndan Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik operasyona tepki! "Türkiye'nin bilmesi lazım" diyerek iddia etti: Hedefleri İBB!

SON DAKİKA | İmamoğlu'ndan Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik operasyona tepki! "Türkiye'nin bilmesi lazım" diyerek iddia etti: Hedefleri İBB!

Akşener'in dönüşü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sağ kolu' olacak

Akşener'in dönüşü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sağ kolu' olacak

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Dolmuş süren kocasını bıçaklayan kadın yaşadığı dramı anlattı... 'Ahlaksız teklif' iddiası mide bulandırdı

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Dolmuş süren kocasını bıçaklayan kadın yaşadığı dramı anlattı... 'Ahlaksız teklif' iddiası mide bulandırdı

Saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı görenleri şaşırttı

Saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı görenleri şaşırttı

İçişleri Bakan Yardımcısı'nın kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı!

İçişleri Bakan Yardımcısı'nın kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.