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Bakan Kurum, Sivaslılarla bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 23:51 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Kendisi Beylikdüzü'nde Belediye Başkanı olarak mağduriyetlere sebep olmuş birisi. Şimdi çıkmış İstanbul'a aday olmuş. Ey İmamoğlu, az önce Beylikdüzü'ndeydik, vatandaşlarımızın senden şikayetlerini dinledik. Hangi kentsel dönüşüm projesini bitirdin, hangi altyapıyı yaptın?"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde mağduriyetlere sebep olduğunu belirterek, "Şimdi çıkmış İstanbul'a aday olmuş. Ey İmamoğlu, az önce Beylikdüzü'ndeydik, vatandaşlarımızın senden şikayetlerini dinledik. Hangi kentsel dönüşüm projesini bitirdin, hangi altyapıyı yaptın?" dedi.

Bakan Kurum, partisinin Avcılar'da düzenlediği "Sivaslılar Buluşması" etkinliğinde, dün İstanbul'da tarihi bir gün yaşandığını ve yüz binlerce insanın 15 Temmuz ruhuyla Yenikapı'ya akın ettiğini söyledi.

Milletin Cumhur İttifakı'na tam destek verdiğini ifade eden Kurum, halkın 31 Mart akşamının sonucunu Yenikapı'da müjdelediğini dile getirdi.

Fatih'in şehri İstanbul'un dün yine "birlik, dirlik ve kardeşlik" diye haykırdığını aktaran Kurum, "Yenikapı ay yıldızlı bayraklarla gelincik tarlasına döndü. Millet, o zillet ve illet ittifakına ve onların terör uzantılarına en güzel cevabı o meydandan verdi." diye konuştu.

Bakan Kurum, CHP belediyeciliğini Avcılar halkının iyi bildiğini ifade ederek, CHP belediyeciliğinin sorun, çöp ve çukur demek olduğunu aktardı.

Murat Kurum, kentsel dönüşüm sürecini kararlı bir şekilde sürdürdüklerini ve kentsel dönüşümü yerinde dönüşümle, yatay mimari esaslı mahalle kültürünü yansıtacak projelerle birlikte gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanının etrafındaki riskli yapıların tamamını yıktıklarını ve yeni konutların temelini bugün attıklarını belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Birileri çıkıp konuşuyor, Kartal ile ilgili mesnetsiz iddialarda bulunuyor. Kendisi Beylikdüzü'nde Belediye Başkanı olarak mağduriyetlere sebep olmuş birisi. Şimdi çıkmış İstanbul'a aday olmuş. Ey İmamoğlu, az önce Beylikdüzü'ndeydik, vatandaşlarımızın senden şikayetlerini dinledik. Hangi kentsel dönüşüm projesini bitirdin, hangi altyapıyı yaptın?"

Bakan Kurum, 17 senede Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile 840 bin konut yaptıklarını, bunların 780 binini vatandaşlara teslim ettiklerini, kentsel dönüşüm için 10,5 milyar lira kaynak aktardıklarını sözlerine ekledi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

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