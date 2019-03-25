Bakan Kurum, Sivaslılarla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde mağduriyetlere sebep olduğunu belirterek, "Şimdi çıkmış İstanbul'a aday olmuş. Ey İmamoğlu, az önce Beylikdüzü'ndeydik, vatandaşlarımızın senden şikayetlerini dinledik. Hangi kentsel dönüşüm projesini bitirdin, hangi altyapıyı yaptın?" dedi.

Bakan Kurum, partisinin Avcılar'da düzenlediği "Sivaslılar Buluşması" etkinliğinde, dün İstanbul'da tarihi bir gün yaşandığını ve yüz binlerce insanın 15 Temmuz ruhuyla Yenikapı'ya akın ettiğini söyledi.

Milletin Cumhur İttifakı'na tam destek verdiğini ifade eden Kurum, halkın 31 Mart akşamının sonucunu Yenikapı'da müjdelediğini dile getirdi.

Fatih'in şehri İstanbul'un dün yine "birlik, dirlik ve kardeşlik" diye haykırdığını aktaran Kurum, "Yenikapı ay yıldızlı bayraklarla gelincik tarlasına döndü. Millet, o zillet ve illet ittifakına ve onların terör uzantılarına en güzel cevabı o meydandan verdi." diye konuştu.

Bakan Kurum, CHP belediyeciliğini Avcılar halkının iyi bildiğini ifade ederek, CHP belediyeciliğinin sorun, çöp ve çukur demek olduğunu aktardı.