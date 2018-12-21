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Bakan Kurum: Siverek Kalesi içinde riskli gördüğümüz 132 yapı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 17:35 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Şanlıurfa İl Değerlendirme Toplantısı'nda, "Siverek Kalesi içinde riskli gördüğümüz 132 yapı var.

Bakan Kurum: Siverek Kalesi içinde riskli gördüğümüz 132 yapı var

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Şanlıurfa İl Değerlendirme Toplantısı'nda, "Siverek Kalesi içinde riskli gördüğümüz 132 yapı var. Bu yapıların hem can hem mal güvenliği tehlike altında. Bu tehlikeyi bitirmek adına yine belediye rezerv alan tahsisi yapacağız, bu rezerv alanda geliştirilecek proje ile 132 yapının dönüşümünü sağlamış olacağız" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Kurum, GAP Tarımsal Araştırma Merkezi'nde, bakanlığının 'Şanlıurfa İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Sağlam ile kurum amirleri ve bürokratlar da yer aldı. Kurum, basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.
Kentin çok genç nüfusa sahip olduğunu dile getiren Bakan Kurum, bölgenin potansiyelini yükseltecek tarım, sanayi ve turizmin daha fazla geliştirilmesine yönelik yeni plan ile uygulamaları faaliyete geçireceklerini söyledi. Kentsel dönüşümden çevreye, sıfır atıktan parkların yönetimine kadar birçok konuyla yakından ilgilendiklerini kaydeden Kurum, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde illerimizde ziyaretlerde bulunuyoruz. İllerimizde bizim için önemli olduğunu düşündüğümüz toplantıları gerçekleştiriyoruz. Şehrin büyümesine, gelişmesine, kültürüne, sanayisine ve istihdamına katkı sağlamak için bakanlığımızı ilgilendiren projelere ilişkin geniş katılımlı değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Kararlarımızı da hızlı bir şekilde valilerimiz, kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımız ile faaliyete geçiriyoruz" diye konuştu.
'270 BİN ALANIN DÖNÜŞÜMÜNÜ BAŞLATACAĞIZ'
Bakan Kurum, aldıkları kararlar içinde millet bahçesi ile kentsel dönüşüm ve altyapı konularının da yer aldığını söyledi. Yeşildirek Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesini bitirmeyi hedeflediklerini belirten Kurum, "Yaklaşık 270 bin metrekare alan üzerinde gerçekleşecek bu dönüşüm. İlk etapta biz 60 bin metrekare alanda bölgenin kültürüne, mimarisine uygun yaklaşık 590 konut üreteceğiz ve bu konutları da buradaki hak sahipleriyle anlaşma sureti üzerinden buradaki dönüşümün etaplarını başlatmış olacağız ve çok kısa zamanda bu 270 bin alanın da dönüşümünü Büyükşehir Belediyesi ile başlatmış olacağız" dedi.
Viranşehir'deki 83 konutun akıbetini de açıklayan Bakan Kurum, "Viranşehir Eyüp Nebi Belediyesi'nde 83 konut üretmiştik. Bu konutları hem turizm amaçlı hem hak sahiplerinin dönüşümünde kullanmak için Büyükşehir Belediyesi'ne veriyoruz. Buradaki cami çevresinde, külliye düzenlemesini Büyükşehir Belediyesi bakanlığımız ile yapacak" diye konuştu.
'BU YAPILARDA CAN VE MAL GÜVENLİĞİ TEHLİKE ALTINDA'
Şanlıurfa için önemli kararlar aldıklarını ve bunları hayatta geçirmek için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:
"Eyyübiye'de Yenice Mahallesi'nde kentsel dönüşüm alanlarından 390 konut 35 dükkandan oluşan projeyi TOKİ eliyle yapıyor olacağız ve inşallah çok yakın zamanda hak sahiplerine bölgenin mimarisine uygun projeleri teslim etmiş olacağız. Yine Siverek Kalesi içinde riskli gördüğümüz 132 adet yapı var. Bu yapıların hem can hem mal güvenliği tehlike altında. Bu tehlikeyi bitirmek adına yine belediye rezerv alan tahsisi yapacağız, bu rezerv alanda geliştirilecek proje ile 132 yapının dönüşümünü sağlamış olacağız. Bakanlık olarak hem maddi hem teknik destek vereceğiz. Kısa zamanda buranın da dönüşümü gerçekleşmiş olacak. Harran- Akçakale, Halfeti- Bozova İçme Suyu Hattı'nın yeniden yapılması için İller Bankası ve ŞUSKİ proje yürütüyor. Bu hattın bir kısmı asbest borulardan oluşuyor. Bu hattın yenilenmesi 2019 yılında projeye başlanıp ihalesi gerçekleşiyor olacak. İller Bankası aracılığı ile Viranşehir Atık Su Arıtma Tesisi, Suruç Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Tesisi, Birecik Kanalizasyon Arıtma Tesisi inşaatları için 62 milyon euroluk yurt dışı ve iller bankasından sağlanan kredi ile 2019 yılı içine inşaatlarına başlayacak. Bu ilçelerdeki hem atık su arıtma tesisi hem içme suyu hem de kanalizasyon problemlerini halletmiş olacağız."
Bakan Kurum, "Millet Bahçesi için de valilik ve büyükşehir belediye başkanlığımız yer tahsisi yapıp bakanlığımıza bildirecek. İnşallah şehrin merkezinde Şanlıurfa'ya yakışır bir millet bahçesi yapmak için de projeleri başlatacağız" diye konuştu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, beraberindeki heyetle birlikte kent merkezinde yürütülen çalışmaları da yerinde inceledi.

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Bakan Kurum: Siverek Kalesi içinde riskli gördüğümüz 132 yapı varBakan Kurum: Siverek Kalesi içinde riskli gördüğümüz 132 yapı varBakan Kurum: Siverek Kalesi içinde riskli gördüğümüz 132 yapı varBakan Kurum: Siverek Kalesi içinde riskli gördüğümüz 132 yapı var

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