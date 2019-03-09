Bakan Kurum: Sosyal konutlar için 3 günde 25 bin kişi başvurdu (2)

MİLLET BAHÇESİNDE ESKİŞEHİRSPOR ANISI OLACAK

Eskişehir’de il değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi eylem planları içerisinde her kente millet bahçesi yapmak istediklerini söyledi. 2023 yılında kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak istediklerini anlatan Bakan Kurum, "Bu doğrultuda sadece illerimizde değil, ilçelerimizde de millet bahçesi uygulamaları yapıyoruz. Eskişehir’de eski stadının olduğu yerde gerçekten hem Eskişehir’e hem de Eskişehirlilere yakışacak 55 bin metrekarelik alanda örnek bir millet bahçesini ihalesini yaptık ve bugünde yer teslimi yaptık. 2019 yılı içerisinde bitirmeyi planladığımız bu alanda yaklaşık 2 bin metrekarelik gölet, içerisinde millet kıraathanesi, yürüyüş ve bisiklet yolları, etkinlik alanları, altında da yaklaşık 600 araçlıkta otoparkı var. Bu tamamen yerin altında, üstünde vatandaşlarımızın, çocuklarımızın gezip dolanacağı dinlenme alanlarının dışında hiçbir yapı yok. Sadece millet kıraathanemiz var. Şehrin merkezinde çok önemli bir lokasyonda millet bahçesini kazandırmış olacağız. Bu projemiz içerisine Eskişehirsporumuzun hatıralarını yaşatmamız gerekiyor. O anlamda da o santra çizgisinin bir örneğini de o millet bahçesinde koruyacağız" dedi.

'BAHÇENİN ADI ALPARSLAN TÜRKEŞ OLACAK'

Eskişehir’de ikinci millet bahçesinin Karapınar vadisinde yapılacağını ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bahçeye MHP’nin merhum lideri Alparslan Türkeş adının verildiğini söyleyerek şöyle devam etti:

"Projeleri başlatıyoruz, yaklaşık 60 bin metrekarelik alan içerisinde Alparslan Türkeş millet bahçesi yapımı için Odunpazarı Belediyesi’ne destek olmak suretiyle bu projeyi yapacağız ve 2 millet bahçesi Eskişehir’de olacak. Türk dünyasının başkenti olduğunu o hatıraları da yaşatacak öğelerde yer alacak. Bu bölgemizde Afyon, Kütahya ve Eskişehir’i kapsayan Frigya vadisi projemiz var. Afyon da başladık diğer illerde yapımına ilişkin süreçleri birlikte yönetiyoruz. Eskişehir bu proje de önemli bir ilimiz. Binlerce yıllık yerleşimlerin gün yüzüne çıkarılması ve turizme kazandırılması amacıyla Frigya vadisi projesini de valiliklerimizle birlikte yürütüyoruz. Aslında bu millet bahçelerinin de ötesinde çok güzel bir rekreasyon ve gezinti alanı olacak. Orada tarihin ve kültürün ön plana çıktığı önemli bir proje olacak"

'5 YILDA 1.5 MİLYON KONUTU DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

Bakan Kurum, açıklamalarının ardından partisinin Odunpazarı ilçesindeki Gündoğdu Mahallesi’ne geçti. Buradaki toplanan partililere seslenen Bakan Murat Kurum, Kartal’da çöken binayı hatırlatarak, önümüzdeki 5 yıl içerisinde 1.5 milyon konutu dönüştüreceklerini söyledi. Kurum, "Bir ay önce Kartal’da bir binamız çöktü ve altında 21 canımız gitti. Bir çok annemiz ağladı, bir çok ocağa ateş düştü. Biz istiyoruz ki artık hiçbir ocağa ateş düşmesin, hiçbir anamız ağlamasın. 72 saat sonra o göçük altından bir anneyi kucağında yavrusuyla çıkardık. Cenazelerini aldık, annesinin o göçük altında yavrusunu koruyabilmek için üstüne kapaklanmış. İkisinin de ancak cenazesini alabildik. İstiyoruz ki başka acılar bu ülkede yaşanmasın. Bugüne kadar 82 bin canımız gitti. Topraklarımızın yüzde 66’sı deprem bölgesinde bizim bu dönüşümü el birliği içerisinde yapmamız gerekiyor. Bu dönüşümü sizin rızanız çerçevesinde yapmamız gerekiyor. Hedefimiz yılda 300 bin konut dönüştürmek, önümüzdeki 5 yıllık süreçte 1.5 milyon konutu dönüştüreceğiz. 20 yıl içerisinde ise değerli kardeşlerim sizlerin de desteğiyle inşallah o kentsel dönüşüm sürecinin tamamını bitirerek 6.7 milyon konutu dönüştürmek istiyoruz” diye konuştu.

'KÜRDİSTAN'A OY VERECEĞİZ' SÖZLERİNE TEPKİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Edremit Belediye Başkan adayı CHP'li Selman Hasan Arslan, CHP Balıkesir milletvekili Ensar Aytekin ve bir iş adamı arasında geçtiği öne sürülen ‘Kürdistan’a oy vereceğiz’ sözlerini televizyonda izlediğini belirterek tepki gösterdi. CHP’nin seçim sloganı olan ‘Mart’ın sonu bahar’ sözlerini de eleştiren Bakan Kurum, "Biz bu projeleri yaparken, diğer taraftan illet ve zillet ittifakı kuruluyor. Bu ittifak terör örgütünün uzantısıyla birlikte hareket ediyor. Daha az önce televizyonda dinledim. Diyorlar ki 'Biz Kürdistan'a destek vereceğiz'. Ya bu millet sana izin verir mi? Bu millet 15 Temmuz sana izin vermedi ki şimdi versin. Bu teröre vermedik, PKK’ya vermedi, FETÖ’ye destek vermedi sana verir mi? Bu zillet ittifakı diyor ki ‘Mart’ın sonu bahar’. Bende buradan Gündoğdu’dan diyorum CHP döneminde bu ilçe, bu şehirler, köyler ne zaman bahar ki bu Martta görsün değerli kardeşlerim. Biz sizin belediyecilik kariyerinizi de biliyoruz, karnenizi de biliyoruz. İkisi de sıfır. Sizin belediyeciliğiniz çöp, çamur, çukur olarak milletin hafızalarına kazınmıştır" dedi.

Bakan Kurum, beraberindeki Eskişehirli milletvekili ve belediye başkan adaylarıyla birlikte Küçük Sanayi Sitesi’ne geçerek sanayi esnafıyla bir araya geldi.