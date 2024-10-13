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Bakan Kurum: Sözümüz söz, sağlam yuvalara kavuşturana kadar durmayacağız

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
13.10.2024 11:47
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş depremlerinin ardından vatandaşları yeni evlerine kavuşturmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor. 6 Şubat 04.17’de meydana gelen 7,7’lik depremin merkez üssü olan Pazarcık ilçesinde sağlam konutlar inşa ediliyor. Bakan Kurum evleri paylaşarak, "Sözümüz, söz! Her bir kardeşimizi sağlam yuvalarına kavuşturana kadar durmayacağız” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta 73 bin 427 konut ve iş yeri inşa edecek. Kentte bugüne kadar 20 bin 764 konut teslim edildi. 2025 yılı sonuna kadar 46 bin 858’i konut, 5 bin 805’i iş yeri olmak üzere toplam 52 bin 663 bağımsız bölüm daha teslim edilecek. Depremin merkez üssü Pazarcık’ta ise 3 bin 331’i konut 154’ü iş yeri olmak üzere toplam 3 bin 485 bağımsız bölüm yapılacak. İlçede şimdiye kadar 2 bin 510 konut teslim edildi.

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“ŞİMDİ HAYALLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı diğer tüm projelerinde olduğu gibi Pazarcık’ta da 7 ve üzeri büyüklükteki depremlere dayanıklı, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle konutlar inşa ediyor. Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından Pazarcık’ta inşa edilen ve vatandaşların yerleşmeye başladığı evlerin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, “Asrın felaketinin merkez üssü Pazarcık’ta zor günleri geride bıraktık. Şimdi hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Sözümüz, söz. Her bir kardeşimizi sağlam yuvalarına kavuşturana kadar durmayacağız” mesajını verdi.

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“EVLERİMİZ 1 YILDA TESLİM EDİLDİ”

Yeni evlerine taşınan vatandaşlar da deprem korkusunu atlattıklarını evlerinde huzurla yaşamaya başladıklarını dile getirdi.

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86 yaşındaki Zeynep Ganidağlı artık rahat uyuduğunu belirterek, “ ‘Evleri 1 yılda teslim edeceğiz’ dediklerinde başkaları ‘olmaz daha uzun sürer’ dedi. Ama hemen bitti. Murat oğlumdan Allah razı olsun. Dünya durdukça kendisi de dursun” diye konuştu.

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“5 ŞİDDETİNDE DEPREM YAŞADIK, HİÇBİR ŞEY HİSSETMEDİK”

Annesinin yeni evine misafir olan Zeynep Ganidağlı’nın kızı Fatma Ganidağlı ise, “Evi böyle düşünmemiştik. Evin kapısını açtığımda şok oldum. Böyle bir evin verileceğini hiç beklemiyordum.

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Ev ferah, etrafında göze hitap eden manzaralar var. Evin her tarafı mükemmel. ‘Şurası kötü’ diyebileceğim bir yer yok. Buraya geçtikten sonra 5 şiddetinde bir deprem yaşadık.

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Hiçbir şey hissetmedik. Evler söz verilen tarihte yapılıyor. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Geçen yıl annemi konteynere bıraktım gitti. Aklım burada kaldı ama şimdi biliyorum ki sağlam, kullanışlı ve eksiksiz bir evde oturacak” dedi.

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“ANAHTARIMI ALINCA SANKİ BANA DÜNYALARI VERDİLER”

Yeni evine yerleşen depremzede Zeliha Güler de şöyle konuştu: Evimin anahtarını alıp içeriye girdiğimde çok mutlu oldum. Bana dünyaları verdiler. O kadar mutlu oldum ki çocuklar gibi sevindim. Evin her şeyini çok beğendim. Dört dörtlük aldım evi. Sağlam malzeme kullanmışlar. Cumhurbaşkanımız, bize verdiği sözü tuttu. Bir sene içerisinde evleri teslim etti.

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TOKİ UZMANI REYHANLIOĞLU: ZEMİN BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

TOKİ Uzmanı Hatice Ezgi Reyhanlıoğlu da şu bilgileri verdi: İhalelerimizin yaklaşık yüzde 60’ı tamamlandı. Etap etap konutlar tamamlandıkça vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Çalışmalar 7/24 devam ediyor. Konutların sağlam olması için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Özellikle zemin bizim için çok önemli. Yaptığımız temelin radye temel, kalıplarımızın ise tünel kalıp olması binalarımızı daha sağlam hale getiriyor. Sosyal donatılar çok önemli. Burada çocuklar için park alanları, yetişkinler için spor, yürüyüş alanları hepsi düşünülüyor. TOKİ olarak tüm vatandaşlarımıza evlerimizi teslim edene kadar çalışmaya devam edeceğiz.

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deprem Murat Kurum
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