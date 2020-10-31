Bakan Kurum: Şu ana kadar 100 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili son gelişmeleri açıklıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları:

Kurtarma faaliyetlerinin yaparken can güvenliğimizi almak adına binalarımızı da anbean takip ediyoruz. Salınım var mı yok mu, takip etmek suretiyle çalışmaları titizlikle yürütüyoruz.

HASARLI BİNA UYARISI

AFAD'ımız, Kızılay'ımız, belediyemiz bölgeye çadır sevkiyatı yaptı. Beslenme ihtiyacı Kızılay koordinasyonunda. Bugün fiilen hasar tespit çalışmalarını yapacağız. Vatandaşlarımızın konutlarını inceleyeceğiz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bakanlığımızın ekiplerinin tespitlerini tamamlamalarına müteakip binalarına girmeleri. Ağır hasarlı, yıkılma riski olan binalarımız olduğu düşüncesindeyiz.

'ŞU ANA KADAR 100 VATANDAŞIMIZI SAĞ OLARAK KURTARDIK'

Arama kurtarma faaliyetlerini hassas bir şekilde yürütmek durumundayız. AFAD koordinasyonunda tüm sivil toplum örgütleri ile bu süreci yürütüyoruz. Şu ana kadar 100 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık.

Arama kurtarma faaliyetlerini 2059 kişiyle yürütüyoruz.

