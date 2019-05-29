Bakan Kurum, Sultangazi Belediyesini ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sultangazi Belediyesini ziyaret ederek Başkan Abdurrahman Dursun’dan ilçeye yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kurum ve beraberindeki heyet, belediye yetkilileriyle görüşme yaparak Cebeci Taş Ocakları ve çevre yatırımları konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sultangazi Belediyesini ziyaret ederek, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’dan ilçeye yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Cebeci Taş Ocakları sorununun çözümüne yönelik hazırlanan projenin bir an önce bitirileceğini söyledi. Bakan Kurum, "Bakanlığımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sultangazi Belediyesiyle yapılan çalışma ile Cebeci maden bölgesinin rehabilite edilmesi için önlemlerimizi arttırıyoruz. Maden ocaklarını daha çevreci duruma getirirken, olumsuz etkilerini en aza indirmek adına maden sahasını çevreleyecek şekilde yapay yeşil tepe ve maden servis yolları yapılıyor. Mevcut orman yapısına uygun ağaçlandırma amaçlı peyzaj projeleri de hayata geçirilecek. Öte yandan Kuzey Marmara Otoyolu’ndan bu alana giriş ve çıkış verilecek. Böylece ilçeye kamyon ve iş makinelerinin girişi önlenecek" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum daha sonra Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile birlikte esnaf ziyaretleri yaptı, ilçenin çeşitli bölgelerinde de incelemelerde bulundu.