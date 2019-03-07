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Bakan Kurum TOKİ'nin  50 bin konutuyla ilgili konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 15:00 | Son Güncelleme

İdris TİFTİKCİ/İstanbul DHA - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin 50 bin konut projesiyle ilgili  "Arkadaşlardan aldığım bilgiye göre başvuru şu ana kadar 5 bini geçti.

İdris TİFTİKCİ/İstanbul DHA - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin 50 bin konut projesiyle ilgili "Arkadaşlardan aldığım bilgiye göre başvuru şu ana kadar 5 bini geçti. Önemli bir kampanya. İstanbulumuzda 6 bin 300 konutun talebini toplayacağız"
Bakan Kurum, AK Parti Kadın Kolları tarafından Üsküdar'da düzenlenen "Kadınlar Şehri Konuşuyor" etkinliğine katıldı.
Kartal'da bina yıkılmasının ardından bölgede yaptıkları çalışmaları anlatan Kurum, "Tespit yaptığımızda o bölgede sadece yıkılan apartman değil, etrafındaki 8 apartman da aynı durumda, riskli. TOKİ eliyle Mart ayında 8 binayı da yıktık. Mart ayında da oranın temelini atacağız. O vatandaşlarımızın taşınmalarını sağlardık, evlerine kira taşınma yardımı verdik. Mart ayında temelini atacağız, inşallah 12 ayda o evleri de bitirip vatandaşlarımıza konutlarını teslim edeceğiz." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni sosyal konut projesine ilişkin soru üzerine de, 50 bin konut yapılacağını anımsattı.
Kurum, "Arkadaşlardan aldığım bilgiye göre başvuru şu ana kadar 5 bini geçti. Önemli bir kampanya. İstanbulumuzda 6 bin 300 konutun talebini toplayacağız. Her bütçeye, her kesime hitap edebilecek önemli bir proje bu. İlçeler de belli. Başakşehir, Kayabaşı, Hoşdere ve Ayazma mevkileri ile Tuzla ve Silivri'de 6 bin 300 konut, 5 farklı projeyle yapılacak" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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