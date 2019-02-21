Bakan Kurum, Trabzon'da bez çanta dağıtım törenine katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(Plastik poşet) Şu an kişi başı 440 adet olan kullanım sayısını çok yakın zamanda yüzde 70 azaltarak 90 adede, daha sonra da yüzde 90 azaltarak 40 adete düşürmek istiyoruz." dedi.

Kurum, AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, "Geri Dönüşüm Farkındalığı Projesi" kapsamında Atatürk Alanında organize edilen bez çanta dağıtım törenine katıldı.

Plastik poşetlerin 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle ücretli hale geldiğini anımsatan Kurum, "Şu an kişi başı 440 adet olan kullanım sayısını çok yakında yüzde 70 azaltarak 90 adede, daha sonra da yüzde 90 azaltarak 40 adete düşürmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız seçim kampanyamızı açıklarken AK Parti olarak tüm seçim bölgelerimizde, seçim koordinasyon merkezlerimizde belediye başkanlarımız halkımıza ücretsiz olarak bez poşetlerimizi dağıtacağımızı ifade etti." diye konuştu.

Sıfır atık projesinin uygulamaya geçmesi sayesinde 2023 yılına gelindiğinde, yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlanacağını ve 100 bin kişinin doğrudan istihdam imkanına kavuşacağını anlatan Bakan Kurum, şöyle devam etti: