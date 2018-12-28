HABER

Bakan Kurum, Trabzon'da "sıfır atık" logolu bez çanta dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 18:17 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon'da pazar yerinde esnafa ve alışveriş yapan vatandaşlara bez çanta dağıttı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon'da pazar yerinde esnafa ve alışveriş yapan vatandaşlara "sıfır atık" logolu bez çanta dağıttı.

Bakan Kurum, beraberindeki Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Salih Cora ve Bahar Ayvazoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ve diğer ilgililerle şehir merkezinde incelemelerde bulundu.

Çömlekçi Mahallesi ile Zağnos ve Tabakhane vadilerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarını inceleyen Kurum, Ustaoğlu ve Gümrükçüoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kurum, tarihi Ortahisar Mahallesi'ndeki çeşitli binalarda yapılan restorasyonlar ile şehir merkezindeki Atatürk Alanı'nda gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmalarını da inceledi.

Bakan Kurum, daha sonra Pazarkapı Mahallesi'nde yöre kadınlarının kendi ürettikleri doğal ürünleri sattıkları pazarı gezdi.

Kurum, burada esnafa ve alışveriş yapan vatandaşlara, 1 Ocak 2019'dan itibaren kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücreti karşılığı verilecek "sıfır atık" logolu bez çanta dağıttı.

Vatandaşlardan plastik poşet kullanmamalarını isteyen Kurum, uygulama ve plastik kullanımının doğaya verdiği zarara ilişkin bilgi verdi.

Kurum'un çanta verdiği pazarcı kadınlardan birinin, "çantanın içi boş" demesi gülüşmelere neden oldu.

Pazar esnafının talep ve sorunlarını da dinleyen Kurum, kentte yapılacak yeni pazar yerinin vatandaşın taleplerine uygun şekilde inşa edileceğini ve pazarcıların mağdur edilmeyeceklerini söyledi.

Bakan Kurum ayrıca, İnönü Mahallesi'nde millet bahçesine dönüştürülecek alanda da incelemelerde bulundu.

PARTNERİzinsiz yatak odasına girince...İzinsiz yatak odasına girince...
Bakan Pakdemirli, Burdur'da (3)Bakan Pakdemirli, Burdur'da (3)
Mahallede korku saçıyorlardı: Köpekler toplandı, sahibi gözaltına alındıMahallede korku saçıyorlardı: Köpekler toplandı, sahibi gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bez çanta dağıtımı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Sarı, Atatürk Havalimanında gözaltına alındı!

Mehmet Ali Sarı, Atatürk Havalimanında gözaltına alındı!

İmamoğlu görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum!

İmamoğlu görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum!

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Münbiç açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Münbiç açıklaması

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Vatandaşlar uyarıldı! Gümüşhane'de terör operasyonu başladı

Vatandaşlar uyarıldı, operasyon başladı!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Zonguldak'ta tarihi eser operasyonu

Zonguldak'ta tarihi eser operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

MSB'den Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.