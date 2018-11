Bakan Kurum: Turistik alanlardaki ticari yapılar, Nevşehir'e yakışmıyor

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Nevşehir Kalesi etrafındaki ve şehir merkezindeki kentsel dönüşüm ile turistik alanlardaki ticari yapılar, Nevşehir'e yakışmıyor. Buradaki alanları da yerinde inceleyip, bir an evvel projelere başlayacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, kentsel dönüşüm ve 'İmar Barışı' düzenlemesi ile ilgili çalışmaları incelemek üzere Nevşehir'e geldi. Bakan Kurum, belediye başkanlarıyla basına kapalı gerçekleştirdiği toplantı sonrası AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kentte çevreyle ilgili çeşitli ziyaretlerde bulunacağını belirten Kurum, "Bu ziyaretler çerçevesinde Nevşehir'imize güzel bir Millet Bahçesi kazandıracağız. Nevşehir Kalesi etrafındaki ve şehir merkezindeki kentsel dönüşüm ve turistik alanlardaki ticari yapılar, Nevşehir'e yakışmıyor. Buradaki alanları da yerinde inceleyip, bir an evvel projelere başlayacağız. İlçelerin ihtiyacı olan atık su arıtma tesislerine ilişkin belediye başkanlarımızla toplantı yaptık. Bir kısmını SUKAP bir kısmını da belediyelerimizin düzenlemeleriyle asfalt, yol gibi talepleri de Çevre Yönetimi Genel Müdürü ve İller Bankası Genel Müdürü ile çözümlerini bulacağız. Nevşehir bulunduğu konum itibarıyla alanın büyük bir bölümü sit ve özel koruma bölgesi. Buna ilişkin Turizm Bakanı ile görüşmelerimiz var. Turizm sektörünün daha da ileriye taşınması, alan başkanlığı olması noktasında çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Ecdadın bize emanet ettiği daha güzel Nevşehir gerçekleştirme noktasında projeleri gayretle gerçekleştirmeye çalışacağız" diye konuştu.

'MARTTA BÜTÜN BELEDİYELERİ ALMAMIZ GEREKİYOR'

Bakan Kurum, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimle ilgili de açıklamalarda bulunarak, "AK Parti ile 1994'te İstanbul'da başlayan serüvenle 2002'de iktidara geldik ve bugüne kadar lider parti olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Ülkemizi 2071 noktasına taşımak için 50 yıllık planları yapıp önümüzdeki süreçte ne yapacağımızı anlatacak bir siyasi politika çizmek istiyoruz. O anlamda yerel yönetimler önemli. İnşallah mart ayında Nevşehir'le diğer bütün belediyeleri almamız gerekiyor. Teşkilatımıza çok büyük görevler düşüyor. Bakanlık olarak yaptığımız işleri özetleyecek olursak İller Bankası'ndan belediyelerimize 1 milyar kaynak aktardık. Şu anda ülkemizin yüzde 75'ine güvenli depolama tesisi ve yüzde 85'ine atık su arıtma hizmeti veriyoruz. TOKİ tarafından buraya 7 bin 300 konut gerçekleştirdik. Konutların büyük bir kısmı 5 bine yakını orta gelir grubuna hitap ediyordu. 5 cami, 5 hastane, okul, sağlık ocağı yapıldı" dedi.

'100 GÜNLÜK EYLEM PLANLARINI YÜZDE 100'E YAKIN PROJEYLE TAMAMLADIK'

Nevşehir'e TOKİ olarak 759 milyon liralık yatırım yaptıklarını kaydeden Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Çevre yönetimi, altyapı, kentsel dönüşüm ile birçok iş yaptık. Ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden tarım arazisini kiraladık. Birçok çiftçimiz bundan faydalandı. Bölgedeki atıl durumdaki hazine taşınmazlarının da kiralamalarını yapıp, bu bölgedeki istihdamı artırmak adına çalışmalarımızı, gayretlerimizi sürdürüyoruz. Biz bunları daha da artırmayı sürdüreceğiz. Bu ekonomik savaştan bir ve beraber olarak çıktık. Bu bölgede her zaman söz sahibi olduk, olmaya devam edeceğiz. Terör örgütü ve terör örgütüyle iltisaklı hiçbir örgüte bu topraklarda müsaade etmeyeceğiz. Bunu da tüm milletlere anlattık. Mart seçimlerinde sosyal belediyecilikle başlayan şu süreçte gönül belediyeciliğine dönen siyasette herkesi kapı kapı dinleyeceğiz. Çözüm önerilerini bizlere iletirseniz biz de yapmamız gerekenleri öncelik sırasına göre yapmak istiyoruz. Biz ekonomik savaşlarla yıkılacak bir parti değiliz. 100 günlük eylem planlarını yüzde 100'e yakın projeyle tamamladık. Şehirlerimiz için yapılması gereken projeleri hızlı bir şekilde yapmak istiyoruz. Mart seçimlerine çok az bir süre kaldı. Nevşehir'i bulunduğu noktadan daha ileri çekmek için vatandaşın derdini tasasını dinleyip, çözüm önerilerini sunmamız gerekiyor."

FOTOĞRAFLI