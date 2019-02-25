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Bakan Kurum: Türkiye'mizin 'Ulusal Stratejik Planı' olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2019 20:58 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ulusal stratejik planını olacağını belirterek, ''2019'un sonuna geldiğimizde Türkiye'mizin bir ulusal stratejik planı olacak.

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ulusal stratejik planını olacağını belirterek, ''2019'un sonuna geldiğimizde Türkiye'mizin bir ulusal stratejik planı olacak. Ulusal stratejik planın altında da şehirlerin kendi içindeki kentsel dönüşümü, atık su arıtma tesisleri, düzenli depolama tesisleri, altyapı ve üstyapı anlamında şehrin ihtiyacı olan projeleri planlayarak, önümüzdeki 4-5 yıllık süreçte vatandaşın isteği ve şehrin talebi doğrultusunda, öncelik sırasına göre bu işleri yapmaya gayret göstereceğiz."dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Karaman'da ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Kurum, CHP'nin seçim manifestosunu yayınladığını ve 'Mart sonunda bahar gelecek' şeklinde sloganlarının olduğunu belirterek, ''CHP iktidarı döneminde ne zaman baharı gördük ki, bu martta görsün. CHP'nin karnesi belli. Pehlivan mindere çıkışından bellidir'' dedi.

Bakan Kurum daha sonra kent merkezindeki esnafı ziyaret edip, sohbet etti. Çevredekilere bez torba dağıtan Bakan Kurum, daha sonra Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek iş adamlarıyla bir araya geldi.

Ülke çapında mekansal stratejik planlarının olduğunu ifade eden Bakan Kurum, ''Tüm şehirlerin büyüme öngörüsünü, nüfus artışını, turizm, tarım, tekstil ve ulaşım yolları, mekansal strateji planı içerisinde yer alıyor. Artık şehirde sanayi tesisi yaptığımızda, 'bunu niye buraya yaptık' demeyeceğimiz uygulamaları yapmak istiyoruz. Buna ilişkin çalışmamızı süratle bitireceğiz. 2019'un sonuna geldiğimizde Türkiye'mizin bir ulusal stratejik planı olacak. Ulusal stratejik planın altında da şehirlerin kendi içindeki kentsel dönüşümü, atık su arıtma tesisleri, düzenli depolama tesisleri, altyapı ve üstyapı anlamında şehrin ihtiyacı olan projeleri planlayarak, önümüzdeki 4-5 yıllık süreçte vatandaşın isteği ve şehrin talebi doğrultusunda, öncelik sırasına göre bu işleri yapmaya gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Bakan Kurum, ziyaretin ardından Yunus Emre Konferans Salonu'na geçerek sivil toplum kuruluşu temsileriyle buluştu. Karaman'a yapılması planlan yatırım ve projeleri anlatan Bakan Kurum, yurt genelindeki yapılması planlanan kentsel dönüşüme de değindi. Kurum, marketlerde poşetlerin ücretli satılmasının ardından, poşet kullanımının yüzde 70 oranında azıldığını ve bunu yüzde 90 oranına çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Bakan Kurum, programın ardından Millet Kıraathanesi'nde gençlerle sohbet etti.

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