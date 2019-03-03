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Bakan Kurum: "Türkiye’nin büyümesini, gelişmesini hazmedemiyorlar”

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 15:13 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde hemşehrileriyle buluştu.

Bakan Kurum: "Türkiye’nin büyümesini, gelişmesini hazmedemiyorlar”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde hemşehrileriyle buluştu. Kahvaltıda konuşan Bakan Kurum, "Türkiye’nin büyümesini, gelişmesini hazmedemiyorlar. Kara tablolar çizerek, halkımızı umutsuzluğa itmek istiyorlar” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kahramankazan ilçesinde hemşehrileriyle bir araya geldi. İlk olarak, Kahramankazan Kültür Evi’nde düzenlenen kahvaltıya katılan Bakan Kurum, STK temsilcileri, muhtarlar, iş adamları, parti yöneticileri ve akil insanlarla buluştu.

“Belediyelerde 7 gün 24 saat usulü”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla belediyelerde 7 gün 24 saat hizmet usulüne geçileceğini aktaran Bakan Kurum, "Belediyeler, vatandaşımıza 7 gün 24 saat hizmet edecek, belediyeler sürekli personel bulunduracak ve halka gece gündüz hizmet edecek” diye konuştu.
Türkiye’nin önünü kesmek isteyenlerin olduğun altını çizen Bakan Kurum, “Türkiye’nin büyümesini, gelişmesini hazmedemiyorlar. Kara tablolar çizerek, halkımızı umutsuzluğa itmek istiyorlar. Piyasalarda panik havası oluşturmaya çalışıyorlar. Tabii ekonomik tedbirlerimiz hükümetimiz tarafından alındı. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi enflasyon oranı yüzde 6’lara kadar gerileyecek. Türkiye, tüm engellemelere rağmen 2023 hedeflerine kararlılıkla yürüyor” ifadelerini kullandı.
İlk 100 ve 200 Günlük Eylem Planlarının yüzde 98 başarıyla tamamlandığını söyleyen Bakan Kurum, gittikleri şehirlerde belediye başkanları, muhtarlar ve halkla bir araya gelip, şehrin ve vatandaşların ihtiyaçlarının belirlenip, çözümlerin uygulanmasına geçildiğini aktardı.
Cumhur İttifakı’nın masa etrafında kağıt ve kalemle oluşturulmadığını bildiren Bakan Kurum, Cumhur İttifakı’nın içerisinde gönül, ülke sevdası ve karşılıklı saygı barındırdığını belirtti. Karşılarında, illet ve zillet ittifakı olduğunu kaydeden Bakan Kurum, "Bu ittifakın içinde terör örgütünün uzantısı da var. İnşallah milletimiz gereken cevabı da sandıkta verecektir. İnşallah 31 Mart’ta zillet ve illet ittifakında olanlar kaybedecek, yerli ve milli bir anlayışla kurulan Cumhur İttifakı kazanacaktır. Türkiye kazanacaktır” ifadelerini kullandı.
Ankara için, önümüzdeki 5 yılın marka projelerin hayata geçirileceği bir dönem olacağını belirten Bakan Kurum, Cumhur İttifakı Ankara Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin çok büyük projelere imza attığını, tecrübesiyle, vizyonuyla projeleri hayata geçireceğini ve Ankara’yı daha güzel bir geleceğe taşıyacağını söyledi.
Kazan’ın özellikle sanayi ve lojistik anlamında hızla geliştiğini vurgulayan Bakan Kurum, “Bakanlığımızın yaptığı, 1/100 bin ölçekli planda, Kahramankazan bu anlamda ileri teknoloji üretim merkezi olarak belirlendi. Ayrıca, lojistik ve sanayi üssü olarak bu planlamada yer aldı” dedi.
Kahvaltıdan sonra esnaf ziyaretleri yapan ve gençlerle beraber Kahramankazan’ın caddelerinde yürüyen Bakan Kurum, Kahramankazan seçim bürosu açılış törenine katıldı. Açılışta konuşan Kurum, "Bizim çocukluğumuz buralarda geçti. Biliyoruz ki buranın insanı merttir, biliyoruz ki buranın insanı vatanseverdir. Buranın insanı vatan için, bayrak için ölümüne gider. Bunu 15 Temmuz’da tüm Türkiye’ye, tüm dünyaya gösterdiniz” diye konuştu.
CHP’nin seçim manifestosunu açıkladığını belirten Bakan Kurum, “Manifestoda diyorlar ki, ‘Mart’ın sonu bahardır’, şimdi size buradan soruyorum, CHP döneminde bu ilçeler, bu şehirler ne zaman baharı gördü ki, bu Mart’ta görsün” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 11 maddelik manifestoda Kahramankazan’ında bulunduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Kazan’ımız bir sanayi alanı, Kazan’ımız bir lojistik alan olarak belirlendi. Savunma sanayi sektörü inşallah Kazan’ımızda önümüzdeki süreçte devam edecek" açıklamasında bulundu.
Kahramankazan’da gerçekleştirilen buluşmaya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AK Parti Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz katıldı.

Bakan Kurum:

Bakan Kurum:

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