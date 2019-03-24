Bakan Kurum Türkiye'nin cari açığına 2 milyar dolar katkı sağlayacak

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ceyhan ilçesine inşa edilecek Petrokimya Endüstri Bölgesi ve Polipropilen Üretim Tesisi?nde ilk tesis açıldığında Türkiye?nin cari açığına 2 milyar Dolar katkı sağlayacağını söyledi.

Çevre ve Şehricilik Bakanı Murat Kurum, kentteki bir otelde düzenlenen ?Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi ve Polipropilen Üretim Tesisi Tanıtım Toplantısı?na katıldı.

İlk etabı gerçekleştirilecek projenin sadece inşaat halinde bile 40 bin kişiye istihdam sağlayacağına vurgu yapan Bakan Kurum, tesisler hizmete girince 10 bin kişiye istihdam sağlayacağını kaydetti. Projeye ilişkin Sanayi ve Teknoloji bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın imar planı çalışmalarını tamamladığını anlatan Bakan Kurum, Yer tahsislerini hızlı şekilde yaptık. Bundan sonra tüm yatırımcıları en iyi karşılamak suretiyle çalışmalar devam edecek. Fabrika açacak yatırımcıların önünü açmak ve bu yatırımların doğru alanda yapılabilmesi için hazırlığımızı yaptık. Bundan sonraki süreçte Adanamız aynı Kocaeli gibi, Marmara gibi bu bölgede hem liman hem üretim hem istihdam alanında çok önemli katkılar sağlayacak. Yerli üretimi destekleyecek projelerle ülkemizi her alanda lider duruma getirmek için gayretlerimizi gösteriyoruz. Bu dev tesis 450 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak ve bu şu demek, yerli üretim yapılacak. Ülkemiz hammadde ihtiyacında dışa bağımlılığı önemli ölçüde azalacak. Proje tamamlandığında, ilk tesis açıldığında 2 milyar dolar cari açığına katkı sağlayacak. Bütünüyle de 4-5 milyara varıyor diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum daha sonra Adana Valiliği?ni ziyaret ederek burada düzenlenen İl İstişare Toplantısı?na katıldı. Bakan Kurum, ?Adanamızın tarımına, turizmine, sanayisine, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükeltilmesine ilişkin birçok projeyi istişare ettik ve bu neticede belli kararlar aldık. Bugüne kadar AK Parti iktidarları dönemine Adanamız?a 45 milyar liralık yatırım yaptık, bakanlık olarak da 8.5 milyar liralık yatırımlarımız varö dedi.

ADANA DEMİRSPOR VE ADANASPOR?A MÜJDELER

Adana Demirspor tesislerinin kiralanması için Adana Valiliği?ne alt kiracılık hakkı tanıyacaklarını dile getiren Bakan Kural, tesisin Milli Emlak Genel Müdürlüğü?nce Adana Valiliği?ne kiralanacağını ve bu şekilde Adana Demirspor?a verileceğini söyledi. Bakan Kurum, Adanaspor?a da antrenman sahası tahsis edilmesi için süreci başlattıklarını kaydetti.

Kente yapacakları yatırımlardan bahseden Bakan Kurum, kente yeni yapılacak 33 bin kişi kapasiteli stadın tamamlanmasında son aşamaya gelindiğini, Adana 5 Ocak Stadyumu?nun yerine ise 50 bin metrekare üzerine kurulu millet bahçesi kuracaklarını kaydetti. Kurum, Ceyhan Nehri kıyısında bir bölümün de ıslah edilerek kente ekstra millet bahçesi kazandırılacağını anlattı. Kent merkezinde bulunan tekstil, mobilya, ayakkabı, toptan gıda, kereste merkezlerinin Göztepe, Sarıçam ve Buruk Mahallelerine kurulacak 8 bin dönüm alana taşınacağını anlattı. Bakan Kurum, Seyhan ilçesindeki Gölbaşı Mahallesi?ndeki vatandaşların tapu problemlerinin de en kısa zamanda çözüleceğini söyledi. Bakan Kurum, Seyhan Baraj Gölü etrafında 1.5 bin ölçekli nazım imar planını sonuçlandırdıklarını ve 120 bin vatandaşın sorununun çözüleceğini bildirdi.

Bakan Kurum, Turgut Özal Bulvarı?na yapılan mikro tünel projesiyle içme suyu borularının değiştiğini, yağmur suyu probleminin de çözüleceğini söyledi. Aladağ?daki bir öğrenci yurdununda çok sayıda öğrencinin hayatını kaybettiği yangının ardından 300 kişi kapasiteli yeni yurdun yapıldığını ve tesliminin yapıldığını kaydeden Bakan Kurum, Adana?da 2 bin 275 konut kapasiteli sosyal konut projesine başladıklarını, Sarıçam ve Tufanbeyli ilçelerinde vatandaşların 475 TL?den başlayan, 240 aya varan vadeyle ev sahibi olacaklarını ifade etti. Kentsel dönüşüm projelerine ilişkin bilgiler de aktaran Bakan Kurum, Seyhan ilçesinde Gülbahçesi, Hürriyet, Barbaros, Yenibey, Dağlıoğlu ve Ova Mahalleleri?nde projelerin başlatıldığını, Çukurova ilçesindeki Belediye Evleri Mahallesi?ndeki ve Göl Mahallesi?ndeki, Yüreğir ilçesindeki Sinanpaşa Mahallesi?ndeki projedeki problemlerin de önümüzdeki dönemde çözülmesi için katkı sağlayacaklarını anlattı.



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