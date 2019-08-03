Bakan Kurum, Ulubey Kanyonu'nda incelemelerde bulundu

Deniz TOKAT- Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Ulubey Kanyonu'nda incelemelerde bulundu. 135 metre yükseklikteki cam terastan kanyonu izleyen Kurum, "Ulubey Kanyonu'nu gerçekten muhteşem bir doğal güzellik. Amacımız tüm Uşak'ın ve ülkemizin değerlerini korumak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Uşak ziyareti kapsamında, dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Ulubey Kanyonu'nu ziyaret etti. Bakan Kurum'a Vali Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Çakın ve çeşitli kurum müdürleri eşlik etti. Kanyondaki çalışmaları inceleyen Bakan Kurum, 75 kilometre uzunluğundaki kanyonda bulunan 135 metre yüksekteki cam terastan çevreyi izledi. Kanyonda bulunan işletmeleri de ziyaret eden Bakan Kurum, satışa sunulan yöresel ürünler hakkında bilgi aldı. Vatandaşların ilgi gösterdiği Bakan Kurum, çocuklara oyuncak dağıttı.

'ULUBEY KANYONU MUHTEŞEM BİR GÜZELLİK'

Ulubey Kanyonu gezisi sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, bu alanda yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ulubey Kanyonu'nun dünyanın en büyük kanyonlarından olduğunu belirten Bakan Kurum, "Ulubey Kanyonu'nu gerçekten muhteşem bir doğal güzellik. Tarihi çok eski yıllara dayanan kanyon, bugüne kadar korunarak gelmiş bir güzellik. Ortasından akan dere, maalesef atık su arıtmanın kapasitesinin yetmemesi sebebiyle kirli akıyor. Bu doğal güzelliği görmeye gelenlere hem görsel anlamda hem de kötü koku anlamında kirlilik veriyor. Bu kirliliği gidermek amacıyla Uşak Belediyesi ve İller Bankası Genel Müdürlüğü eliyle yeni bir arıtma tesisi inşa edeceğiz" dedi.

'DERE ARTIK BERRAK AKACAK'

200 bin nüfusa hitap edecek arıtma tesisine gelecek yıl başlanacağını kaydeden Bakan Kurum, "İnşallah çok kısa bir sürede projeyi tamamlayarak bu kirliliğe sebebiyet veren tesislerin atıklarını da arıtma tesisine bağlamış olacağız. Deremiz de eskisi gibi berrak, içinde yüzülebilen, yanında gezilebilen, oturulabilen, piknik yapılabilen bir yer haline gelecek" diye konuştu.

'AMACIMIZ ÜLKEMİZİN DEĞERLERİNİ KORUMAK'

Vatandaşların sosyal anlamda ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için kanyonda çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bakan Kurum, "Uşak Valiliği tarafından burada vatandaşlarımız geldiğinde hem yöresel ürünleri görüp alabilmelerine imkan sağlayan satış üniteleri, gezip dinlenme yerlerini muntazam bir şekilde yapıyorlar. Burayı bulunduğu değerlerle birlikte koruyarak, vatandaşlarımıza daha iyi şartlarda gezebilmenin imkanını vermiş olacağız. Amacımız tüm Uşak'ın ve ülkemizin değerlerini korumak" dedi.

Bakan Kurum, kanyondaki incelemelerin ardından Uşak Belediyesi ve AK Parti Uşak İl Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.