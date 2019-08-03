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Bakan Kurum: “Ulubey Kanyonu’ndaki deremiz eskisi gibi berrak akacak”

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 21:27 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulubey Kanyonu’ndan akan derenin, yapılacak olan arıtma tesisi sayesinde daha berrak ve temiz akacağını vurguladı.Bakan Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Uşak’ta Ulubey ilçesinde bulunan, milli parklar statüsüne alınan, Ulubey Kanyonu’nu ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulubey Kanyonu’ndan akan derenin, yapılacak olan arıtma tesisi sayesinde daha berrak ve temiz akacağını vurguladı.
Bakan Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Uşak’ta Ulubey ilçesinde bulunan, milli parklar statüsüne alınan, Ulubey Kanyonu’nu ziyaret etti. Kanyonlarda bulunan yerel ürün satıcılarıyla sohbet eden Bakan Kurum, yerel ürünler hakkında bilgi aldı. Bakan Kurum ve beraberindeki heyet cam terasa çıkarak kanyonlar hakkında da bilgi aldı. Daha sonra kanyonlarda bulunan kayı çadırını ziyaret etti. Orada bulunan çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Bakan Kurum kanyonlar hakkında müjdeler verdi.
Daha sonra bir açıklama yapan Bakan Kurum, “Kanyonlarımızı gezme fırsatı buldum. Gerçekten muhteşem bir güzellik, doğal bir güzellik. Tarihin derinliklerine dayanan bugüne kadar gelmiş, korunmuş bir güzellik. Tabii ortasından akan deremiz maalesef atık su arıtmanın kapasitesinin yetersizliği sebebiyle kirli olarak akıyor. Bu doğal güzelliğin içerisinden akan dere de hem bölgeye, hem buraya gelen vatandaşlarımıza, görsel ve koku olarak rahatsızlık veriyor. Bu kirliliği gidermek amacıyla Uşak Belediyemiz ve İller Bankası Genel müdürlüğümüz eliyle yeni bir arıtma tesisi inşa edeceğiz. 40 bin metreküp kapasiteli yaklaşık 200 bin nüfusa hitap edecek olan arıtma tesisine önümüzdeki yıl itibariyle başlamış olup kısa bir sürede arıtma tesisini tamamlayarak kirliliğe sebep olan tesislerin atıklarını arıtma tesisine bağlamış olacağız. Eskisi gibi deremiz, berrak, içinde yüzebilen, yanında gezilebilen oturulabilen, piknik yapılabilen bir dere haline gelecek. İnşallah çok kısa sürede belediyemiz ve İller Bankası ortaklaşa bir proje yürüterek yapıyor olacaklar” diye konuştu.

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