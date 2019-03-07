BAKAN KURUM: ÜSKÜDAR'DA YILLARDIR SÜREN 2B SORUNUNU MUTLU SONLA BİTİRDİK

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İstanbul DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Üsküdar'da muhtar adaylarıyla buluştuğu programda, Üsküdar'da kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bakan Kurum, Üsküdar'da muhtar adaylarıyla buluştu. Bakan Kurum, Üsküdar'daki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kurum, Kirazlıtepe'de yapılacak projenin ruhsatlarını göstererek, "Sayın Başkanımız vatandaşlarımıza söz verdi. O söz neticesinde biz Mart ayında buraya başlayacağız dedik. İnşallah önümüzdeki hafta Kirazlıtepe'de temeli atacağız. Bunlar da ruhsatları. Üsküdar'da yıllardır süren 2B sorununu nihayet mutlu sonla bitirdik. Yaklaşık 15 bin vatandaşımızı ilgilendiren bu sorunu tüm vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde halletmiş olduk. Tüm problemleri etaplar halinde kısım kısım çözüyor olacağız" dedi.

"TAMAMEN VATANDAŞIMIZIN RIZASI ÇERÇEVESİNDE YAPIYORUZ"

Bakan Kurum, Ata 2 bölgesi 40 yıldır sorununun da çözüldüğünü belirterek, Kirazlıtepe kentsel dönüşüm projesinde önemli bir aşamaya geldiklerini söyledi. 180 bin metrekare büyüklüğündeki Kirazlıtepe'de 785 hak sahibinin olduğunu aktaran Kurum, alanda 566 yapının bulunduğunu söyledi. Bakan Kurum, "57 yıldır tapu sorunları çözülmedi. Kirazlıtepe bölgesinde bakanlık olarak biz belediyemizle işbirliği içinde yapım işine giriyoruz ve yapım sürecini başlatıyoruz. Bakanlık olarak bu bölgelere yürütülen uygulamaları hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için TOKİ Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Üsküdar Belediyesi Başkanlığıyla işbirliği protokolü yaptık. Hızlı bir şekilde örnek bir uygulama yapmak için yola çıktık. 124 blokta zemin artı üçü, dördü geçmeyecek şekilde 184 bin metrekarelik inşaat alanı bulunuyor. Bu dönüşüm projesinin İstanbul'un siluetine, Üsküdar'a ve Kirazlıtepe'ye uygun olması için varımızı, yoğumuzu tüm enerjimizi buraya veriyoruz. Bunları yaparken tamamen vatandaşımızın rızası çerçevesinde yapıyoruz. Vatandaşımız içinde oturacak, hiçbir şekilde mağdur edilmeyecek. Yerinde dönüşüm kapsamında hiç bir hak sahibimizi alanın dışına göndermiyoruz. Sosyal dokuyu koruyacağımız bu projede yüzde 50'yi de yeşil alana ayırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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