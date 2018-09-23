Bakan Kurum: Vatandaşa hizmet için gönderilen paraları PKK'ya götürdüler

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu. Terör örgütü PKK'nın Yüksekova'ya büyük zararlar verdiğini belirterek, "Buradaki belediyeler, vatandaşa hizmet için harcaması gereken bedelleri, paraları aldılar ve götürdüler, terör örgütü PKK'ya harcadılar" dedi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda Vali Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Ak Parti İl Başkanı Emrulah Gür, polis ve askeri yetkililer tarafından karşıladı. İlçenin Esenyurt ve Esentepe mahallelerinde yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulunan Bakan Kurum, daha sonra polis evinde verilen öğle yemeğine katıldı. Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada Hakkari'nin farklı kültürlerin bir arada bulunduğu bir il olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Hendek siyasetinde, terör örgütünün bu kente verdiği çok büyük zararlar var. Buradaki belediyeler, vatandaşa harcaması gereken bedelleri aldılar ve götürdüler, terör örgütüne, PKK'ya harcadılar. Yani dağa götürdüler. Türkiye Cumhuriyeti buna müsaade edemezdi ve etmedi de. Olaya el konuldu. 9 şehidimiz oldu. Ama, onlara da gereken cevabı en net şekilde verdi. Bu işin terör boyutu. Sonrasında da ne yapılması gerekiyordu? Bakanlığımıza bağlı birimler, hem de kayyumlarımız sahada net bir şekilde yapılması gerekenleri yaparak, vatandaşların hizmetine sunmak için çalışmalarını başlattı. 3 bin 60 konut inşasına başlandı. Bunun içinde okulu, camisi, taziye evi, altyapı ve sosyal donatı anlamında her şey var. Heyetimizle buraları ziyaret ettik. Buraların ilk etaplarını önümüzdeki yılın ilk aylarında, diğer etapları da kısım kısım 2019'ta tamamlamayı hedefliyoruz. Sadece bunları yapmadık. Birçok altyapı, içme suyu, kanalizasyon, atık su işleri yapıldı. İlçede altyapı adına bir şey yoktu. Bunların inşaatları başladı ve süreç içinde tamamlanacak." Bakan Kurum, daha sonra Yüksekova Kaymakamlığı'na geçerek burada kayyum belediye başkanları ile düzenlenen toplantıya katıldı.



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