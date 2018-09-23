Bakan Kurum: Vatandaşa hizmet için gönderilen paraları PKK'ya götürdüler (2)

ESNAFI ZİYARET ETTİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnafı ziyaret edip, sorunlarını dinledi. İlçe merkezindeki çay ocağının önünde oturanlarla aynı masada çay içen Bakan Kurum, karşılaştığı çocuklara da çeşitli oyuncaklar verdi. Bakan Kurum, daha sonra Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti.
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