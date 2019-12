Bakan Kurum ve Bakan Ersoy Konya’da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli programlara katılmak üzere Konya’ya geldi. Katıldıkları panelde Bakan Murat Kurum, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, arazi sağlamadan altyapı ve üst yapıya, inşa faaliyetlerinden donatı alanlarına kadar her açıdan size destek olduk ve olmaya devam edeceğiz. İnşallah hep birlikte Konya’yı, 2023’ün sanayi devi yapacağız” dedi. Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, "Hafızasını kaybetmiş bir insanın kimliği ne derece zarar görmüşse tarihinden kopmuş şehirler de aynı zarara uğramış olacaktır" ifadelerini kullandı. Selçuklu Kongre Merkezinde MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen ‘Şehirlerin Kimliği, Kimliğin Geleceğe Taşınması ve Kültürel Etkileri’ paneline Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, protokol mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

"Bugün alışveriş merkezlerine, sanal dünyalara sıkışan sığ ve sınırlı sosyalleşmeye mahkum hale geldik"

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu toprakların kültürel kimliğini korumak için büyük bir hassasiyet içinde yoğun mesai harcadıklarını kaydeden Bakan Ersoy, “Bu noktada şehirlerimizle ilgili önemli projeler hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Özellikle tarihi kent merkezleri ve dokuların yenilenmesi çalışmaları çok önem verdiğimiz bir projedir. Bu proje ilk etapta 25 şehirde başlatıldı, zaman içinde bütün şehirlerimize yayılacak. Önemli olan şehirlerimizdeki tarihi ve kültürel değerlerimizin koruma kullanma dengesi içerisinde gelecek nesillere aktarılmasıdır. Bu bağlamda belediyelerimize de her türlü desteği vermeye hazırız, yapmaya da başladık. Bugün sokak ve mahalleler yol ve adres konusu olmak noktasında sıkışmış durumdadır. Eskiden bu kavramlar insanların yaşam alanı, komşulukla birlikte gelen ve toplumsal kaynaşmanın çekirdeğini oluşturan bir sosyalleşmenin adıydı. Bugün alışveriş merkezlerine, sanal dünyalara sıkışan sığ ve sınırlı sosyalleşmeye mahkum hale geldik. Şehir kimliğini kaybettikçe insana dair birçok değeri de beraberinde götürdüğünü açıkça görüyoruz. Globalleşen bir dünyada insanlığın paylaştığı ortak değerlerin, ulaşmak istediği ortak hedeflerin, meselelere karşı ortak bir akıl ve bakış açısının olması kaçınılmazdır. Ama her ne olursa olsun korunması gereken milli ve manevi değerlerin binlerce yıllık süzgecinden geçerek şekillenmiş özgün kültürler vardır. Hayatın her alanında bu kültüre sahip çıkmak, yansıtmak ve yaşatmak ile onu geleceğe aktarmak mümkün olacaktır” diye konuştu.