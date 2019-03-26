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Bakan Kurum ve Soylu'dan Gaziosmanpaşa'da ortak miting

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 21:04 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa'da ortak miting yaptı.

Bakan Kurum ve Soylu'dan Gaziosmanpaşa'da ortak miting

Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa'da ortak miting yaptı. Bakan Kurum, 5 yılda 1 buçuk milyon konutun dönüşümünü gerçekleştireceklerini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Mayıs ayında İHA'lara yeni yazılımın hazırlandığını ve altına yeni bir aparatın takılacağını ifade ederek, “Öyle şeyler yapıyoruz ki, birazını sizle paylaşsak gece sabaha kadar sevinçten uyuyamazsınız" dedi.
Bayrampaşa mitinginin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gaziosmanpaşa'ya geçti. Soylu'ya ilçe meydanında yapılan mitingde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da eşlik etti. Mitingde kısa bir konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “50'den fazla şehre gittik ve tüm şehirleri ilgilendiren şehircilik sorunlarını gittik ve yerinde gördük. Bu noktada kentsel dönüşümde, önümüzdeki 5 yılda, her yıl 300 bin konut yapmak suretiyle acil öncelikli 1 buçuk milyon konutun dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Bu dönüşümü de sizlerin rızası ile hızlı ve kararlı bir şekilde yapmak istiyoruz" dedi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ SİZLERLE YAPMAK İSTİYORUZ"
Kurum, “Bundan 1 ay önce yine buraya geldik ve burada 4 farklı bölgede TOKİ eliyle tam 4 bin 400 konut kentsel dönüşüme girdi. Vatandaşı mağdur etmemek süratiyle hızlı bir şekilde sağlam ve güvenilir yapılarını teslim etmek için projeyi tamamlayacağız. Bu ilçenin bütün mahallelerinde vatandaşın ihtiyacı olan TOKİ eliyle ve İller Bankası Genel Müdürlüğü'müzle yüzde 50'ye kadar faiz desteği vermek üzere kentsel dönüşümü sizlerle yapmak istiyoruz" diye konuştu.

“KARTAL'DA 105 BİNANIN TEMELİNİ ATTIK"
Kurum, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatı şudur: Bu ülkede kimse deprem riski altında yaşamasın. Bundan tam 48 gün önce Kartal'da bir bina çöktü. O binada 21 vatandaşımızın hayatını kaybetti. 21 evimize ateş düştü. O gün sizin de hemşeriniz olan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da oradaydı. Hem İçişleri, hem aile, sağlık bakanlıklarımız ile tüm imkanları seferber ettik ve vatandaşlarımızı bir kısmını yaralı kurtardık. Biz o 5 günlük süreçte dedik ki, biz sizin karşınıza bir daha böyle çıkmak istemiyoruz, sizin karşınızda bu röportajı vermek istemiyoruz, hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm projelerini yapmak istiyoruz dedik. Aradan 48 gün geçti etraftaki o 9 riskli binayı da içine almak suretiyle 105 konutun temelini attık. Acılarını dindiremez ama mağduriyeti gidermek için 48 gün sonra temel attık. İnşallah 7 ay sonra, yıkılan bina ve diğer 10 binayı teslim etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

“BİZ PEHLİVANI MİNDERE ÇIKIŞINDAN BİLİRİZ"
Kurum, “CHP diyor ki, Mart'ın sonunda bahar gelecekmiş. Ben de buradan soruyorum. CHP döneminde Gaziosmanpaşa ve İstanbul ne zaman baharı gördü ki, şimdi baharı görsün. Biz pehlivanı mindere çıkışından biliriz. Onların belediyecilik kariyeri de karneleri sıfırdır. Onların dönemi çöp, çamur dönemi olarak milletin hafızasına kazınmıştır. O dönemi bitiren de Ak Parti olmuştur." dedi.

“GAZİOSMANPAŞA'NIN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ ÇOK GÜZEL OLACAK"
Ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuştu. Soylu, “Buraya bilerek Çevre ve Şehircilik Bakanı ile birlikte geldim. Murat bey, işinin ehli biri. Bakan olduğu günden beri, kentsel dönüşüm ve belediyecilik meselesinin nasıl yapılacağını göreve geldiği günden beri gösterdi. Buraya gelmemin asıl nedeni, Gaziosmanpaşa'nın birçok mahallesinde kentsel dönüşüm meselesi var. Bu mesele sürecince sabrınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İşi belediye ile çözecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız. Şimdi bakanımız bilgisi ve bu işler konusunda ortaya koyduğu iradesiyle birlikte çok yakın zamanda Gaziosmanpaşa'nın kentsel dönüşümü çok güzel olacak." dedi.

“ÖYLE ŞEYLER YAPIYORUZ Kİ, BİRAZINI SİZİNLE PAYLAŞSAK GECE SABAHA KADAR SEVİNÇTEN UYUYAMAZSINIZ"
Terörle mücadele konusunda konuşan Soylu, İnsansız Hava Araçları'na (İHA) yönelik bir yazılım yapıldığını ve Mayıs ayında İHA'ların altına bir aparat takacaklarını ifade etti. Soylu, “Ben Savunma Sanayi'nin İcra Kurulu Üyesiyim. Başkan da Cumhurbaşkanımız. Birçoğunu söyleyemiyoruz. Ama öyle şeyler yapıyoruz ki, birazını sizle paylaşsak gece sabaha kadar sevinçten uyuyamazsınız" dedi.

(FOTOĞRAF)

Bakan Kurum ve Soylu'dan Gaziosmanpaşa'da ortak mitingBakan Kurum ve Soylu'dan Gaziosmanpaşa'da ortak miting

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