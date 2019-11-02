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Bakan Kurum, Verimlilik ve Teknoloji Fuar’ını ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 13:34 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuar’ını gezdi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuar’ını gezerek yetkililerden bilgi aldı.Bakan Kurum’u fuara girişte ATO Başkanı Gürsel Baran karşıladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuar’ını gezdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuar’ını gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Kurum’u fuara girişte ATO Başkanı Gürsel Baran karşıladı. ATO standında bir süre dinlenen Kurum, daha sonra diğer stantları gezerek incelemelerde bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı standını da ziyaret eden Kurum, burada sanal gerçeklik gözlüğüyle Türkiye’deki 16 milyon yapıyı 3 boyutlu olarak inceledi. Fuara katılım sağlayan vatandaşlarla da sohbet eden Kurum, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da kırmadı.
Ziyaretlerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Kurum, şehirlerde ve köylerde artık teknolojinin tüm boyutlarını kullanmaya başladıklarını belirterek, “Bakanlık olarak belediyelerimizle e-belediye projesini yürütüyoruz. Bu projenin bir paydaşı da İçişleri Bakanlığı. Hem onların hem de bizim yaptığımız yazımlar var. Yazılımların büyük bir kısmı bitti. Önümüzdeki sene tüm yazılımları vatandaşların kullanımına açacağız. Bu sayede vatandaşlarımızla teknolojinin nimetlerinden her noktada faydalanacaklar. Diğer taraftan akıllı şehirler projelerimiz var. Coğrafi bilgi sistemleri genel müdürlüğümüz bünyesinde artık bilgilerin tek genel müdürlükte toplandığı ve genel müdürlük bünyesinde tek portal üzerinden tüm Türkiye’ye ilgili kurumlara dağıtıldığı sisteme geçiyoruz. Bunun için kararname hazırlığı içindeyiz. Bittiği zaman yapacağımız düzenlemelerle birlikte tüm belediyelerimiz dijital olarak imar planlarını yine tapu kadastro alt yapı haritası bilgilerinin hepsini bu genel müdürlük bünyesindeki portaldan elde edecekler. Bu bilgi kirliliğini de ortadan kaldıracak daha hızlı işlemler yapacak adımları atacağız” dedi.
Türkiye’de 16 milyon yapıyı 3 boyutlu olarak ayağa kaldırdıklarını söyleyen Kurum, “Hem eş yükselti eğrilerini hem arazinin yükseltilerini binaların oturum alanlarını artık elimizde dijital olarak mevcut. Bu bilgiler sayesinde bundan sonraki süreçte akıllı göz diyeceğimiz sistemlerle birlikte kaçak yapılaşmaya ilişkin ciddi bir adım atacağız. Yapılan kaçak yapıları anında tespit etmek suretiyle gerekli ceza işlemlerini yapacağız, önemi bir düzenleme olacak” diye konuştu.
İstanbul’da dijital bir şehit kurdukları bilgisini veren Kurum, Türkiye’de bu çalışmaların sayısını artıracaklarını kaydetti. Kurum, bir basın mensubunun yeni vergi düzenlenmesinde konut alım satışına ilişkin sorusuna, “Konut alım satımında tapu kadastro fiyat belirleyemez. Gerçek değer üzerinden tapu devrinin yapılması. Bugün piyasada vatandaşımız konutu kaç liradan alıp satıyorsa aynı değerden de tapuda bedelini göstersin. Haksız bir rekabet söz konusu. Konutunu 300 bin liraya satan vatandaşımız emlak beyan değeri neyse onu göstermeyebiliyor. Göstermeyenler de var. Adalet olması adına gerçekten satış fiyatı değer neyse buna ilişkin tapu harcının o değer üzerinden alınmasına ilişkin bir düzenlemedir. Bu sayede ortadaki haksızlığı da gidermiş olacağız” şeklinde yanıt verdi.

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