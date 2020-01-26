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Bakan Kurum: Yaraları en kısa sürede saracağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.01.2020 08:24 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Enkaz bölgelerinde kentsel dönüşümü alan bazlı gerçekleştirecek, vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede saracağız" dedi.

ANKARA, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Enkaz bölgelerinde kentsel dönüşümü alan bazlı gerçekleştirecek, vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede saracağız" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da depremden zarar gören bölgelerdeki hasar tespitlerini hiç vakit kaybetmeden bitireceğiz. Enkaz bölgelerinde kentsel dönüşümü alan bazlı gerçekleştirecek, vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede saracağız" ifadelerine yer verdi.

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