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Bakan Kurum: Yaralarımızı hızlı bir şekilde saracağız (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.01.2020 18:34 | Son Güncelleme

'ŞUBAT AYI SONU MART AYI BAŞI YAPIM SÜRECİNİ BAŞLATACAĞIZ' Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ depreminin şiddetli hissedildiği Malatya’nın Doğanyol ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

'ŞUBAT AYI SONU MART AYI BAŞI YAPIM SÜRECİNİ BAŞLATACAĞIZ'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ depreminin şiddetli hissedildiği Malatya’nın Doğanyol ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İlçedeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kurum ve beraberindekiler incelemelerin ardından Doğanyol Kaymakamlığı’na geçerek depremde hasar gören binalarla ilgili yapılacaklar konusunda toplantı yaptı.
'ARKADAŞLARIMIZ TESPİTLERİNİ YAPIYORLAR'
İlçedeki incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurum, Malatya genelinde 430 yıkık binanın olduğunu kaydederek, şunları söyledi:
"Bin kişilik ekiple sahada hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. Bugün de valimiz, genel başkan yardımcımız, bakan yardımcılarımız, belediye başkanımız, milletvekillerimizle Malatya'mızın hem merkezinde hem de ilçelerinde incelemelerde bulunduk. Yapmış olduğumuz hasar tespit neticeleri sonucunda, Malatya il ve ilçelerinde toplamda 638 bağımsız bölümden oluşan 430 yıkık binamızın olduğu yine 5 bin 826 bağımsız bölümden oluşan da ağır hasarlı binalarımızın olduğunun tespitini yaptık. Mevcut tespitler dâhilinde hem Battalgazi ilçemizin köylerinde Doğanyol'da, Pütürge'de, Kale ilçemizde detaylı bir şekilde arkadaşlarımız tespitlerini yapıyorlar ve tespitin bitmesine müteakipte aynı Elazığ ilimizde olduğu gibi köylerimizde çelik konstrüksiyondan yapacağımız ve yine yanlarında hayvanlarını barındıracağı ahırları yapacağız."
'EVİ HASAR GÖRMÜŞ VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇLARI GİDERİLECEK'
Doğanyol ilçesinde 145 tane ağır hasarlı binanın olduğunu ifade ederek, "Şu an Doğanyol ilçe merkezindeyiz. İlçe merkezimizde 145 tane ağır hasarlı binamız var ve ilçe merkezinde yapacağımız projede de burayı tarihiyle, kültürüyle ilçemizin değerlerini koruyacak ve ilçemize yakışacak önemli projeyi gerçekleştireceğiz. 145 binamızı yine aynı yerinde ahırlarıyla sosyal donatılarıyla yapıp, hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Köylerimize ilişkin de köylerimizde hane sayısına göre mevcuttaki alanlarında yine depremden hasar görmüş vatandaşlarımızın ihtiyacını giderecek konutların üretimini yapacağız. En geç Şubat ayı sonu Mart ayı başı da Elazığ’da yapım sürecini başlatacağız. En geç yıl sonuna kadar da inşaatlarımızı bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Vatandaşlarımıza hem kira yardımı hem taşınma yardımı valimiz koordinasyonunda AFAD tarafından verilecek. Diğer taraftan geçici barınma ihtiyaçları için çadırlarımız köylerimize dağıtılmış durumda, konteynerlerimiz toplu alanlarda kuruluyor ve vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını geçici de olsa karşılayacak bu alanları hızlı bir şekilde valilik kanadıyla koordine ederek yapıyoruz. Doğanyol ilçesinde 557 ağır hasarlı, 85 yıkık, 25 de metruk binamız var" diye konuştu.

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