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Bakan Kurum: "Yasada altı ay içinde atılmayan adımları Bakanlıklar olarak resen atıp, bu tedbiri kendimiz alıp, doğayı koruyacak adımı atacağız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.11.2019 12:52 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Yasada altı ay içinde termik santrallere deki filtrelemeye ilişkin adımları santrallerin atması gerekiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Yasada altı ay içinde termik santrallere deki filtrelemeye ilişkin adımları santrallerin atması gerekiyor. Eğer etmezlerse, altı ay içinde atılmayan adımları Bakanlıklar olarak resen atıp, bu tedbiri kendimiz alıp, doğayı koruyacak adımı atacağız” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorusunu cevapladı. Kurum, termik santrallerin çevre mevzuatına uyma zorunluluğuna ilişkin soruya, “Bu konuda 2020 başına kadar süreyi veren AK Parti’mizin de dahil olduğu tüm milletvekilleri. Bu sürecin sonunda bazı santrallerde yenileme oldu, bazıları bu ilişkin adımlar atmadılar. Yasada altı ay içinde termik santrallere deki filtrelemeye ilişkin adımları santrallerin atması gerekiyor. Eğer etmezlerse, altı ay içinde atılmayan adımları Bakanlıklar olarak resen atıp, bu tedbiri kendimiz alıp, doğayı koruyacak adımı atacağız. Biz bunları 2022’ye kadar bekleme gibi bir durum söz konusu değil. İlave bir altı ay vermiş olacağız” dedi.

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