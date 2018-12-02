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Bakan Kurum: Yeşilırmak'ta balıklar, debi düşüklüğü ve oksijenin azalmasından ölüyor (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.12.2018 18:04 | Son Güncelleme

'ENGELLİLERİMİZE RAHAT BİR YAŞAM SÜRDÜRECEĞİZ' Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Amasya'da bir araya geldiği sivil toplum kuruluşu temsilcilerine seslendi.

'ENGELLİLERİMİZE RAHAT BİR YAŞAM SÜRDÜRECEĞİZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Amasya'da bir araya geldiği sivil toplum kuruluşu temsilcilerine seslendi. Şehirlerde engellilerin rahat bir yaşam sürdürebilmeleri adına yeni planlama süreçlerini zorunlu kılacaklarını ifade eden Bakan Kurum, "9 milyon engelli vatandaşımız var, her 10 kişiden en az biri engelli kategorisine giriyor. Amasya’da nehir güzergahı üzerinde engellilerimizi düşünmüşüz. Engellilerimizin burada engelsiz bir şekilde yaşaması için de tedbirleri almış olduğumuzu görüyorum. Bundan sonraki süreçte de şehirlerimizde engellilerimizin rahat bir yaşam sürdürebilmeleri adına, şehirdeki yeni planlama süreçlerinde nasıl bisiklet, yürüyüş yolu zorunluluğu getirdiysek, engelli vatandaşlarımızın da rahat bir şekilde yaşaması adına belli düzenlemeler yapacağımızı buradan bildirmek isterim. Neticede ülkemizde 10 kişiden birinin engelli olduğunu düşündüğümüzde hepimizin de engelli vatandaşlarımıza yardımcı olmamız gerekiyor" dedi.

Bakan Kurum, programlarının ardından Merzifon Havaalanından uçakla Ankara’ya hareket etti.

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