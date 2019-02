Bakan Kurum, Yeşilvadi Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu

Gaziantep’teki Yeşilvadi Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 81 ilin tamamına millet bahçesi yapacaklarını vurgulayarak, "Her ile en az bir millet bahçesi yapacağız" dedi. Gaziantep’te çeşitli programlara katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şahinbey Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yeşilvadi Millet Bahçesi’ni gezerek, incelemelerde bulundu. Toplam 1 milyon 700 bin metrekare alan üzerine kurulan bahçede tur atan Kurum, bahçe içerisindeki Millet Kıraathanesi’ni ziyaret etti. Burada ders çalışan öğrencilerle sohbet eden Kurum, öğrencilere bir eksikleri veya sıkıntıları olup olmadığını sordu. Bakan Kurum, "Gaziantep şehrimiz millet bahçeleri noktasında gerçekten çok iyi durumda. Bugün sabah Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi’nin açılışını yaptık. Şimdi de Yeşilvadi Millet Bahçesi’ni geziyoruz. Burada Şahinbey Belediyesi yaklaşık 1 milyon 700 bin metrekare alan üzerine kurulu bir bahçe yapmış. İçerisinde gençlerimizin, çocuklarımızın millet kıraathanelerinde vakit geçirebilecekleri bir ortam oluşmuş. Çocuklar millet kıraathanelerinde ders çalışıyorlar, ücretsiz çay-simit ikramları oluyor" dedi.

"Her ilde en az bir millet bahçesi projesi çok önemli bir proje"

Gaziantep’teki projenin örnek bir proje olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, her ile en az bir millet bahçesi yapılacağını söyleyerek, "Bu proje bizim tüm Türkiye’de 81 ilde uyguladığımız ve uygulayacağımız, her ilde en az bir millet bahçesi olsun projesi ile yola çıktığımız çok önemli bir projedir. Bu noktada hem ilk 100 günlük hem de ikinci 100 günlük eylem planı içerisinde millet bahçeleri gibi projelerimiz devam etmektedir. Burada da Şahinbey Belediyesi gerçekten Türkiye için, Gaziantep için örnek bir projeyi hayata geçirmiş. Biz başkanımızı tebrik ediyoruz. Zaten kendileri Büyükşehir Belediyesi ile bir uyum içerisinde çalışmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep’e kentsel dönüşüm noktasında teknik ve maddi destek sağlayacağız"

Millet Bahçesi çevresinde yer alan bölge ile ilgili kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edeceklerini de açıklayan Bakan Kurum, "Kentsel dönüşümle ilgili önemli çalışmalarımız var. Hatta hemen bu Yeşilvadi Millet Bahçemizin karşısında bulunan alanın hem deprem riski taşıyan hem de yıkılma tehlikesi taşıyan binaların dönüşümü var. Bu Gaziantepimiz için, Şahinbeyimiz için çok önemli bir çalışma. Biz de bakanlık olarak bu noktada Şahinbey İlçe Belediyemize ve Büyükşehir Belediyesine hem teknik hem de maddi anlamda destek olacağız" diye konuştu.

Şehit yakınları ve gaziler için yapılan konutlarda da incelemelerde bulunan Bakan Kurum, burada şehit Piyade Er Sinan İnce’nin ailesi ile Gaziler Vakfı Başkanı Mehmet Yeter’in evine misafir oldu.