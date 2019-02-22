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Bakan Kurum: Yılda 300 bin konut dönüştürmeyi hedefliyoruz(2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 19:33 | Son Güncelleme

POŞET KULLANIMI YÜZDE 70 AZALDI Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, partisinin seçim çalışmaları kapsamında kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

POŞET KULLANIMI YÜZDE 70 AZALDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, partisinin seçim çalışmaları kapsamında kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Bakan Kurum, ziyaretlerinde esnafla sohbet edip sorunlarını dinledi. AK Parti Bolu İl Başkanlığı tarafından caddeye kurulan seçim çadırını da ziyaret eden Kurum, burada vatandaşlara bez torba dağıttı. Kurum, plastik poşetlerin parayla satılmasının poşet kullanımını yüzde 70 azalttığını ifade ederek, "Uygulama tüm Türkiye'de zorunlu hale geldi ve yaygınlaştı. Vatandaşımıza bu duyarlı davranıştan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yılbaşı itibarıyla kişi başı 440 olan kullanım sayısı, şu an yüzde 70'e varan oranda azalmış durumda. Hedefimiz yüzde 90 oranında plastik poşet kullanımını azaltmak ve kişi başı 40 adede kadar düşürmek. Bu sayede hem çevremizi hem de doğamızı korumuş olacağız. Bunların kullanım sayısını azaltacağız. 2021 yılına girdiğimizde depozito uygulamamız başlayacak. Artık şehir meydanlarında, plastik, cam, metal şişelerimizi atacağımız ve geri dönüşümünden de kontör yükleyeceğimiz, belediye otobüs araçlarımıza bilet ve para olarak bize geri dönecek uygulamaları da yaygınlaştıracağız" diye konuştu.

Bakan Kurum, 2023 yılında tüm ülkede sıfır atık uygulamasına geçilerek, çöplerin kaynağında ayrıştırılıp geri dönüşüme gireceğini ifade ederek, "Geri dönüşüme girecek atıklarımızı ayrı bir yerde, organik atıklarımızı da ayrı bir yerde toplamak suretiyle geri dönüşüme katkı sağlamış olacağız. Yıllık 20 milyar lira tasarruf öngörüyoruz ve 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlıyoruz" dedi.

Bakan Kurum daha sonra TOKİ tarafından inşaası süren Yeni Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek, burada çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

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