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Bakan Kurum: Yıllık 300 bin konutu dönüştüreceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.02.2019 13:43 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'ni açıklayarak, hedeflerinin yıllık 300 bin konutu dönüştürmek olduğunu söyledi.

Bakan Kurum: Yıllık 300 bin konutu dönüştüreceğiz

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'ni açıklayarak, hedeflerinin yıllık 300 bin konutu dönüştürmek olduğunu söyledi. Bakan Kurum, "Bunun 30 binini Bakanlık olarak dönüştüreceğiz. Kalan 270 bin konut için de belediyelere, özel sektörümüze çağrıda bulunuyorum; Emlak Bankası'nın da bu sürece dahil olmasıyla kentsel dönüşümde hem özel sektörümüze, hem belediyelerimize gerekli finans desteğini sağlayacağız" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da düzenlenen 'Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı'nda, 'Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'ni açıkladı. Bakan Kurum, 2012 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın verdiği talimatla kentsel dönüşüm seferberliğine başladıklarını belirtti. Kentsel dönüşüm çalışmalarını, tarihi kent merkezlerinin yenilenmesi ve deprem riski taşıyan alanların dönüştürülmesi olarak iki kısma ayırdıklarını belirten Bakan Kurum, 53 ilde 238 riskli alanda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
'YILLIK EN AZ 300 BİN KONUT DÖNÜŞTÜRME HEDEFİ KOYDUK'
Bakan Kurum, kentsel dönüşümde hem özel sektöre, hem belediyelere gerekli finans desteğini sağlayıp, dönüşümü hızlandırmaları adına her türlü kredi ve faiz desteğinde bulunacaklarını söyledi. Bakan Kurum, sahadaki uygulamaları, vatandaşla olan görüşmeleri, vatandaşın rızası çerçevesinde projeleri birlikte yürüteceklerini belirterek, "Yıllık 300 bin konut dönüştürme hedefimiz var. Dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konutu da 20 yıl içerisinde dönüştürmüş olacağız. Yıllık 300 bin konutun 30 binini Bakanlık olarak dönüştüreceğiz. Kalan 270 bin konut için de belediyelere, özel sektörümüze çağrıda bulunuyorum; Emlak Bankasının da bu sürece dahil olmasıyla kentsel dönüşümde hem özel sektörümüze, hem belediyelerimize gerekli finans desteğini sağlayacağız. Kentsel dönüşümde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dönüşüm kapsamına aldığımız bağımsız birim sayımız 664 bin. Ülke genelinde 597 bin konutumuzu da yeniliyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında kira yardımı proje faiz desteği olarak bugüne kadar 9 milyar 407 milyon lira da kaynak kullandık" dedi.
'YENİ KONUTLAR CAMİ MERKEZLİ PROJELER OLACAK'
Bakan Kurum, yeni yapılacak konutların cami merkezli olacağını belirterek, şunları söyledi: "Yaptığımız bu konutlar medeniyetimizin bize tarif ettiği cami merkezli etrafında millet bahçesi olan sosyal donatılarının olduğu ve bahçelerin camilerin etrafında şehirleşmenin olduğu az katlı bizim kültürümüzü yansıtan projeler olacak. Hedefimiz 300 bin konut yapmak. Vatandaşlarımızın haklarını güvence altına almak için yatırımcılarımızdan yapım bedelinin yüzde 10'u kadar teminat alınacak ya da tamamlama sigortası istenecek. Tüm yerel yönetimler, İlbank'tan kredibilitesi olduğuna dair onay belgesi getirmesi durumunda kentsel dönüşüm uygulamaları için düşük faizli kredi kullanabilecek. Bunlar için herhangi bir teminat göstermesine gerek olmayacak. Her belediyemiz kendi ilçesinde veya iline dair 'Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi' hazırlayacak ve bakanlığımızın onayına sunacaktır. Kentsel dönüşüm, hazırlanan bu belgeye göre yapılacaktır. Bu sayede şehirlerimiz 'Kente Özgü Bir Dönüşüm Anayasası'nın da sahibi olacaktır."

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Bakan Kurum: Yıllık 300 bin konutu dönüştüreceğiz

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