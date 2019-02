’’Emlak Bankası açılacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın beyan ettiği 11 maddelik manifestonun 8 maddesinde direkt çevre ve şehirciliği ilgilendiren konular olduğunu belirten Kurum, ’’Bu maddeler içinde bizim ve ülkemiz için en önemli proje kentsel dönüşüm. Bununla ilgili önümüzdeki süreçte daha kararlı, mimarimize ve kültürümüze uygun binaları yapmak zorundayız. Bina bazlı kentsel dönüşümden ziyade alan bazlı kentsel dönüşümü teşvik edeceğimizi, tek tip kentsel dönüşüm uygulamaları yerine bölgenin ve vatandaşların ihtiyaçlarını gözeten çözümler üreteceğimizi, fiziki dönüşümüz kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümle birleştirerek tasarlanacak yepyeni bir şehircilik hamlesi başlayacağımızı, estetik değeri olmayan, kültür varlığımıza katkıda bulunmayan projelere izin vermeyeceğimizi Cumhurbaşkanımız manifestoda açıkladılar. 37 ilimizde 65 ziyarette bulunduk. Bu ziyaretlerde deprem riski taşıyan alanlarla da aciliyete bakarak öncelik gösteriyoruz. Yıllık en az 300 bin konut dönüştürme hedefi koyduk. Bunun 30 binini bakanlık, TOKİ, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü bünyesinde yürüteceğiz. Yıllık en az 30 bin konutu da bakanlığımız eliyle yapmış olacağız. Emlak Bankası açılacak ve bunun da sürece dahil olmasıyla birlikte kentsel dönüşümde hem özel sektörümüze hem belediyelerimize gerekli finans desteğini sağlayacağız. Dönüşümü hızlandırabilmeleri adına her türlü kredi ve faiz desteğini kendilerine sunacağız. Kentsel dönüşümde şu anda 53 ilde 238 riskli alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dönüşüm kapsamında aldığımız bağımsız birim sayımız şu anda 664 bin. Ülke genelinde 597 bin konutu yeniliyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında kira yardımı, proje, faiz desteği olarak bugüne kadar 9 milyar 407 milyon TL kaynak kullandık. Kentsel dönüşüme dair her türlü sorunu bir an önce aşmamız gerekiyor’’ şeklinde konuştu.