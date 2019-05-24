Bakan Kurum: Yusufeli konutlarının ilk etabını 2020'de bitirmeyi hedefliyoruz

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, baraj inşaatı nedeniyle Artvin'in Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerine taşınma süreciyle ilgili, "Kimse mağdur olmayacak. Biz 334 tane konut inşasına başladık. İlk etabı 2020 Ocak ayında bitirmeyi hedefliyoruz. Akabinde de diğer konutlarımızı ihale etmek suretiyle eş zamanlı olarak etaplar halinde bu süreci tamamlamış olacağız" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Artvin'de 151 yıllık tarihinde 6 kez yeri değiştirilen ve baraj inşaatı nedeniyle 7'nci kez taşınacak Yusufeli ilçesini ziyaret etti. Kurum, yeni yerleşim alanlarında süren çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında bakanlık yatırımlarından bahseden Kurum, "Bugüne kadar AK Parti döneminde Artvin'imize 26 milyar liralık yatırım yaptık. Eylemlerimizi sahaya sunmak, uygulamak suretiyle vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltecek projeleri yapmaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu. Bakan Kurum, '50 bin sosyal konut' projesi başlattıklarını belirterek, "Sosyal konutla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle açıkladığımız ve o yatay şehirleşmeyle yükselen Türkiye sloganıyla çıktığımız süreçte '50 bin sosyal konut' projesi başlattık. Bu proje çerçevesinde tam 636 bin başvuru oldu ve şimdi ilk etapta yapacağımız 50 bin ki 2023 yılına kadar hedefimiz en az 250 bin sosyal konut yapmak ve bu anlamda da ülkemizde konut ihtiyacı olan alt gelir grubu vatandaşımız kalmayana dek bu sürece devam edeceğiz. Bu süreçte konutları yaparken de alt yapısıyla üst yapısıyla sosyal donatısıyla bir bütün şekilde inşa edeceğiz. Artvin'imize de bugüne kadar 723 konut inşası gerçekleştirdik ve bunların 289'unu tamamladık diğer inşaatlarımıza devam ediyoruz" dedi.

'YATAY MİMARİ ESASLI YERLEŞİM ALANI OLACAK' Yusufeli'nde Türkiye'nin en yüksek, dünyanın da 3'üncü en yüksek barajının inşa edildiğini ve ilçede yeni yerleşim alanlarının modern olacağını aktaran Kurum, şunları söyledi: "Baraj inşası nedeniyle şehir merkezimiz sizin oturduğumuz konutların bulunduğu alanlar daha güvenli bir alan taşınma sürecini de hep birlikte işletiyoruz. Öncelikli olarak şunu söylemek isterim ki ben buraya gelirken, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla geldim ve kendisinin selamını size getirdim. Onun talimatı şudur ki burada 864 hektar alanda proje gerçekleştiriliyor. Yeni yerleşim alanımız Yusufeli'nin güneyinde, bittikten sonra gerçekten görmeye değer bir şehir olacak alt ve üst yapısıyla. İnşaatlarımızın bitmesiyle birlikte bizim özlemini duyduğumuz yatay mimari esaslı, içinde camisi, okulu, sosyal donatısı olan tüm sosyal donatıları ve kaymakamlığımızın da inşasıyla birlikte çok modern bir yerleşim alanına kavuşmuş olacaksınız. Bu taşınma sürecinde Yusufeli'nde hiçbir vatandaşı mağdur etmeyecek şekilde bu taşınma sürecini gerçekleştireceğiz."

'KONUTLARI FAİZSİZ VERECEĞİZ' Taşınmayı gerçekleştirirken, bugüne kadar 3 bin 105 hak sahibi olduğunu dile getiren Kurum, "Hak sahipleri noktasında hem vekillerimiz hem de belediye başkanlarımız daha fazla hak sahibinin olduğunu bize ifade ettiler. Biz de çalışmalarımızı arkadaşlarımıza talimat verdik. Yeniden yapılmasını ve burada fiilen hak sahibi olan vatandaşlarımız eğer eksikse bu eksiğin tamamlanması talimatını verdik. Konut maliyetleri neyse bu maliyetlere hiçbir şey yansıtmadan, finans, faiz gideri yansıtmadan, 5 yıl ödemesiz, 15 yıl ödemeli ve tamamen faizsiz bir şekilde bu konutları vereceğiz" dedi. 'KİMSE MAĞDUR EDİLMEYECEK' Taşınmayla eş zamanlı viyadük inşaatının yapılacağını ve orada kimsenin mağdur edilmeyeceğini belirten Kurum, "Bunun dışında biz 334 tane konut inşasına başladık. İlk etabı 2020 Ocak ayında bitirmeyi hedefliyoruz. Akabinde de diğer konutlarımızı ihale etmek suretiyle eş zamanlı olarak etaplar halinde bu sürece tamamlamış olacağız. Yaklaşık 800 konutumuz ihaleye hazır. Onu da önümüzdeki aylarda ihalesini yapacağız. Toplamda 1000 ile 1100 konutun ihalesini yapmış olacağız. Bu baraj inşası bittikten sonra inanın bu bölge bugünkünden çok daha iyi bir sürece girecek; hem şehircilik hem istihdam hem de bölgeye katkı anlamında. Burası başka bir şehir olacak ilçe olacak. Bunu inşallah hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.