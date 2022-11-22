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Bakan Kurum, Yusufeli'nde konuştu! 'Kurduğumuz hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz'

22.11.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Artvin Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'nde konuştu. Bakan Kurum, "21. yüzyılın, Türkiye Yüzyılı’nın en güzel şehirlerinden biri olacak Yeni Yusufeli için kurduğumuz hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Yusufeli'nde konuştu! 'Kurduğumuz hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen Artvin Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'nde bir konuşma yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yeni Yusufeli’nde köprüleri, yolları ve tünelleriyle birlikte TOKİ eliyle inşa ettiğimiz 3 bin 205 konutumuzu, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle kardeşlerimize teslim ediyoruz." dedi.

Bakan Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonunun en özel yatırımlarının, Türkiye’nin en büyük barajı olan Yusufeli Barajı’nın, Yeni Yusufeli Şehrinin ve milyarlarca liralık dev eserlerin açılışlarını gerçekleştiriyor olmanın heyecanını ve coşkusunu yaşadıklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

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'ARTVİN'İMİZ, CUMHURBAŞKANIMIZIN ARKASINDA DİMDİK DURDU'

"Kıymetli kardeşlerim, bugün yemyeşil dağların, dik yamaçların eteğinde kurulmuş yiğit, mert insanların yurdu Artvin’imizdeyiz. Yeni Yusufeli’ni inşa edeceğiz demiştik. Kimse inanmamıştı. Bu aziz, bu serhat şehrimiz için gece gündüz demeden çalıştık. Hem merkezde hem de ilçelerinde Yeni Yusufeli’ni aziz milletimizle birlikte inşa ettik, ihya ettik. Ve, hiçbir zaman da elimizi Yusufeli’nden çekmeyeceğiz. Çünkü Artvin’imiz, Yusufeli’miz her zaman liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımızın arkasında dimdik durdu. Allah’ın izniyle inşallah 2023 yılında da Artvin’imiz, Yusufeli’miz Cumhur ittifakımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza en yüksek desteği verecektir.”
“Yeni Yusufeli’nde köprüleri, yolları ve tünelleriyle birlikte TOKİ eliyle inşa ettiğimiz 3 bin 205 konutumuzu, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle kardeşlerimize teslim ediyoruz"

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Bakan Murat Kurum, 21. yüzyılın, Türkiye Yüzyılı’nın en güzel şehirlerinden biri olacak Yeni Yusufeli için kurdukları hayalleri gerçeğe dönüştürdüklerinin altını çizerek, "Cumhuriyet tarihinin nüfus ve bina sayısı bakımından en büyük iskân ve taşınma projesinin açılışını yapıyoruz. Yeni Yusufeli’nde köprüleri, yolları ve tünelleriyle birlikte TOKİ eliyle inşa ettiğimiz 3 bin 205 konutumuzu, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle kardeşlerimize teslim ediyoruz.” şeklinde konuştu.
Diğer yandan yeni sanayi sitesinin yanı sıra, dükkânlar, okullar, camiler, sağlık tesisleri ve belediye hizmet binasını da vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Bakan Kurum, “Çeltikdüzü, Yeniköy, Çevreli, Irmakyanı, İşhan, Meşecik, Tekkaleli kardeşlerimiz için yaptığımız evlerin anahtarlarını da bugün hak sahiplerine veriyoruz. Yeni Yusufeli’mizdeki tüm konutlarımız, tüm sosyal donatılarımız ülkemize, milletimize, yeşilin başkenti Artvin’imize ve tüm Yusufelili kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini paylaştı.

'TÜRKİYE'NİN EN GENÇ İLÇESİNİ TAMAMLADIK'

Bakan Kurum, Türkiye Yüzyılı’nın sıfırdan kurulan ilk şehrini, Türkiye’nin en genç ilçesi Yeni Yusufeli’ni tüm vatandaşların rızasını alarak tamamladıklarını hatırlatarak konuşmasını şöyle noktaladı:

"Yusufelili hemşerilerimiz için, yaşamaktan mutlu olacakları, parklarıyla, yeşil alanlarıyla her detayı en ince şekilde düşünülmüş; güvenli, konforlu bir ilçe, bir şehir, yepyeni bir yaşam merkezi inşa ettik. Biz aziz milletimiz için, Artvinli kardeşlerimiz için dev yatırımları kararlılıkla gerçekleştirdik, imkânsız dedikleri her icraatı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptık. Allah’ın izniyle bundan sonra da yapmaya, üretmeye, insanımızı mutlu, şehirlerimizi ihya etmeye devam edeceğiz. Kader gayrete âşıktır diyecek, gayret edeceğiz, sizlere hizmet edeceğiz. Artvin’in her yerini eserlerimizle donatmaya devam edeceğiz."

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