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Bakan Kurum : “Zeytinburnu bizim önceliğimizdir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2019 18:45 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu’nda “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kadına Saygı” programına katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu’nda “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kadına Saygı” programına katıldı. Bakan Kurum, “Zeytinburnu bizim önceliğimizdir” dedi.
Zeytinburnu Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kadına Saygı” programı Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleşti. Kent Konseyi Kadın Meclisi korosunun seslendirdiği şarkılarla eğlenen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün tadını çıkardı.
Tüm kadınların ve bir haftadır göremediği eşinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak sözlerine başlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “2004 yılında iş gücüne hanımlarımızın katkısı yüzde 20 seviyelerindeyken şu an iş gücüne katkınız yüzde 35 seviyelerine kadar geldi. Son 16 yılda hiçbir dönemde olmadığı kadar kadına ve aileye destek vermeye çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti iktidarı döneminde iş gücüne katılımları konusunda mekanizmaları hayata geçirmeye çalıştık ”dedi.

“Zeytinburnu’nun merkezine Millet Bahçesi kazandırıyoruz”
Bakan Kurum, “Hemen belediyenin yanında Zeytinburnu’nda Millet Bahçesi projemiz var. Oradaki lojmanların taşınma sürecini bitiriyoruz. Orada 50 bin metrekarelik bir Millet Bahçesini Zeytinburnu’nun merkezine Zeytinburnulu vatandaşlara kazandırıyoruz. Bu projede tamamen imalatı da Emlak Konut Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak ve belediyemize teslim edilecek. Bu alanın içerisinde Millet Kıraathanelerimiz olacak. Yürüyüş yollarımız, bisiklet yollarımız olacak” şeklinde konuştu.

“Zeytinburnu bizim önceliğimizdir”
Bakan Kurum, “Ömer Arısoy başkanımız, bizim kardeşimizdir. Mesai arkadaşımızdır. Beraber çalıştık. İyi kötü birçok günümüz oldu. Şimdi o başka bir göreve talip. Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığında sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Zeytinburnu bizim önceliğimizdir. Ömer başkan bizim önceliğimizdir. Zeytinburnu’ya, Zeytinburnulu vatandaşlarımıza, kadınlarımıza yapılması gereken projeler bizim önceliğimizdir” diye konuştu.
AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, 8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle Zeytinburnu’nda bir dizi programa katıldı. Zeytinburnu’nda “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kadına Saygı” programında kadınlara özel projelerinden söz eden AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “Çok şükür bugün artık kadınlar, kimliği, kişiliği, kıyafeti, düşüncesi üzerinden herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmıyorlar. Allah nasip ederse siz hemşehrilerimin desteğiyle önümüzdeki dönemde de bu kadın konseyi çalışmalarına hız vereceğiz. Zeytinburnu’nda çalışan, üreten emekçi kadınlarımızın toplumda her yerde yer almaları için elimizden gelen gayreti üstleneceğiz. Kadınlarımıza özel projelerimiz var. Bunlardan bir tanesi kadınlarımıza özel spor merkezidir. Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezimizin kapasitesini büyüteceğiz” dedi.

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