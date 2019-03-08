Bakan Kurum, Zeytinburnu'nda vatandaşlarla buluştu

"Son 16 yılda çevre ve şehircilik alanında İstanbul'umuza tam 92 milyar liralık yatırım yaptık. 20 milyar liralık yatırımımız da devam ediyor. Yine bu dönemde İstanbul'da yapılacak kamu ve özel sektör yatırımlarının da önünü açtık. Tam 137 milyar liralık, ÇED raporlarına onay verdik. Kentsel dönüşümün, ivmesini artırmak adına da geçtiğimiz günlerde 81 il valiliğimize, kapsamlı bir genelge gönderdik. Valiliklerimize dedik ki 'Tüm şehir genelinde en riskli alandan başlamak suretiyle dönüşümü hızlandıracağız.' İnşallah kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz. 5 yılda ise 1,5 milyon konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz."

Sevgi Yürüyüşü'nün ardından Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde kentsel dönüşüm toplantısına katılan Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, Zeytinburnu'nda yaşayan vatandaşlarla bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

- "Hedefimiz, 20 yıl içerisinde kentsel dönüşümü tamamlamak"

İller Bankası Genel Müdürlüğü eliyle 4 milyar liralık kredi desteği sağlayacaklarını aktaran Kurum, "Önemli bir süreç. Hem kentsel dönüşüme faiz desteği vereceğiz hem de 300 bin konutun yüzde 10-15'ini de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'mız eliyle gerçekleştireceğiz. Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'müz eliyle hem kira desteklemesi yapacağız hem de yine bu projelere her türlü maddi ve teknik desteği vermek suretiyle hedefimiz, önümüzdeki 20 yıl içerisinde, kentsel dönüşümü tamamlamak." diye konuştu.

Bakan Kurum, kentsel dönüşümü yaparken parsel veya bina bazlı değil il veya ilçe bazlı yapmak istediklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Parsel bazında yapılan değişiklikleri, mahalle ölçeğindeki o komşuluk ilişkileri kayboluyor. Biz o ilişkinin kaybolmasını istemiyoruz. Yatay mimari esaslı, az katlı projeleri yürütmek istiyoruz ve o çerçevede de olayın bütününü değerlendirmek suretiyle bir bütün olarak bakmak suretiyle kentsel dönüşüm sürecini yürüteceğiz. İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmaları için de ayrı bir daire başkanlığı kurduk, aynı zamanda Toplu Konut İdaremizde de burada bir başkan yardımcılığı statüsüyle bu süreci yönetiyoruz. Ankara'da Genel Müdürlüğümüz var. Tam kapsamlı bir şekilde bu kentsel dönüşüm sürecini, bundan sonra kararlı bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, bedeli ne olursa olsun, vatandaşımızın rızası çerçevesinde bu süreci yönetmek istiyoruz."