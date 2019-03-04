Bakan Kurum’dan Akşehirlilere toplu konut müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya’nın Akşehir ilçesinde alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlar için toplu konut yapılacağı müjdesini verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya’nın Akşehir ilçesinde açılış ve incelemelerde bulundu. Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışında konuşan Bakan Kurum, “Akşehirimizdeki Arasta içerisinde bulunan Rüştü Bey İşhanı’nın restorasyonu, Akşehir’e yeni otogar yapılması ve yine Akşehirimizdeki Perşembe Pazarı’nın kapatılıp altının kapalı otopark yapılması önemli projeler. Bu projelere Büyükşehir Belediyemiz destek verecek. Bakanlık olarak biz de bu konularda üzerimize düşeni yapacağımızın sözünü bu meydandan Akşehirli hemşehrilerime veriyorum” diye konuştu.

Akşehir’de alt ve orta gelir grubu için toplu konut yapılacağı müjdesini veren Bakan Kurum “Akşehirimizde ecdadımıza ait birçok tarihi eser var. Bu eserlerin restorasyonunu bir kısmını hibe vererek, bir kısmını da düşük faizli kredi vererek tamamlayacağız ve burada ecdadın bizlere bıraktığı tarihi kültürü gelecek nesillere aktarma imkanı bulacağız. Bu amaçla Akşehir Belediyesinin yapmış olduğu Sokak Sağlıklaştırma Projesi’ne de sonuna kadar destek olacağız. Akşehir için, Akşehirliler için ne yapsak az. İnşallah Akşehir Belediyemizi de hep birlikte şaha kaldıracağız” dedi.

Akşehir Gölü kenarında uzun yıllardır kıyı kenar çizgisi meselesi olduğunu söyleyen Bakan Murat Kurum, “Kıyı kenar çizgisi içerisinde yer alan köylerimizde ve yapılarımızda biliyorsunuz problemler yaşanıyor. Bu kıyı kenar çizgisine dair yapılacak olan ne varsa bölge Milletvekilimiz Orhan Erdem çok yakinen takip ediyorlar. Bakanlığımıza bağlı hem Mekansal Planlama Genel Müdürlüğümüz hem de Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğümüz tarafından bu süreçte yapılması gerekenleri emin olun ki orada benim evim varmış gibi, o göl benim gölümmüş gibi, o gölün doğal bir tabiat harikası olduğu bilinciyle ve vatandaşlarımızı da mağdur etmeyecek şekilde bu süreci hep birlikte yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da, Akşehir’in Cumhur İttifakı’na destek vereceğine inandığını aktararak, “Cumhur İttifakı’nın gireceği ilk seçimde ülkeyi çalıp çırpanlara bırakmamanızı istiyorum” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ise, “Kıyı kenar çizgisi konusunu her zaman takip ettik. Zaman zaman yasal engellere takıldık. Bakanımız bu konuda da destek sözü verdi. Genel seçimlerde particilik yapılabilir ancak yerel seçimlerde hizmeti kim getirebilecekse yani büyükşehir ve hükümetle aynı partiden olan hangi adaysa ona sahip çıkmak gerekir” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, son 5 yılda Akşehir’e 196 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, “Akşehirimizle ilgili iki önemli müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemiz; Akşehir Otogarı’nı yeni yerine en kısa sürede taşıyacağız, hayırlı mübarek olsun. İkinci konuyu aslında uzun uzun anlatmamız lazım. Akşehir’in kalkınmasının turizmden olduğunu düşünüyorum. Akşehir’deki önemli restorasyon çalışmalarını hem Büyükşehir Belediyemizin eliyle hem de ilçe belediyemizin eliyle yapmaya devam edeceğiz. Ama önemli bir konu şu; artık Konya’dan her gün düzenli olarak Akşehirimize insanları getirmeye başlıyoruz. Bu Akşehirimizin tanıtımı ve ekonomisi için önemli bir katkı olacak” dedi.

Akşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Salih Akkaya da, “İnşallah bu önümüzdeki dönemde de yaptığımız çalışmalar, yapacağımız çalışmaların garantisidir diyorum. Akşehirimize yeni dönemde otogar projemiz, Perşembe Pazarı projemiz, Hıdırlık Dağ Otel, termal tesis, gölle ilgili çalışmalarımız, Nasreddin Hoca Üniversitesi kurulması için çalışmalarımız gibi birçok güzel projemiz olacak. Bu saydıklarımız ana başlıklarımız, yaklaşık 60 tane irili ufaklı projemiz var” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Törende Bakan Kurum’a Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya Akşehir’in tarihi evlerinin bulunduğu tablo, MHP İlçe Başkanı Salih Akça da üzerinde Nasreddin Hoca logosu bulunan bir tablo hediye etti. Bakan Kurum ve beraberindekiler, daha sonra Akşehir Belediyesi tarafından Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında yapılan tarihi evlerin bulunduğu sokak ve restorasyonu devam eden tarihi ermeni kilisesinde incelemelerde bulundu.

Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Tahir Akyürek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Bakanı Abdurrahman Çardakoğlu, MHP Akşehir İlçe Başkanı Salih Akça, Konya İl Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.



