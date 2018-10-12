Bakan Kurum'dan 'Brunson' yorumu: Bağımsız Türk yargısı bir karar almıştır

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, rahip Brunson'un serbest bırakılması kararıyla ilgili, ''Bağımsız Türk yargısı bir karar almıştır. Hayırlı olmasını temenni ediyoruz'' dedi.

Çeşitli ziyaret ve açılışlar için Sivas'ta bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sivas Belediyesi tarafından dar gelirli aileler için yapımı gerçekleştirilen Vefa Konutları'nın açılış törenine katıldı. Törene Bakan Kurum'un yanı sıra Sivas Valisi Davut Gül, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas Milletvekili Habip Soluk, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Bakan Kurum ve protokol üyeleri açılışı gerçekleştirerek dar gelirli ailelere evlerin anahtar teslimini gerçekleştirdi.

Açılış töreninin ardından basın mensuplarının İzmir'de FETÖ/PDY davasında yargılanan Rahip Andrew Brunson'ın tahliye edilmesi ile ilgili sorusu üzerine Bakan Kurum, "Biz geçmişte de Türk adaletinin bağımsız olduğunu söylüyoruz. Bundan önceki kararı da bağımsız Türk yargısı almıştır. Şimdi de altını çizerek söylüyorum bağımsız Türk yargısı bir karar almıştır. Herkese hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.