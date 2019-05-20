Bakan Kurum'dan Bükreş Büyükelçiliğine ziyaret

BÜKREŞ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Kurum, Avrupa Birliği (AB) 2019 Romanya Dönem Başkanlığının özel davetiyle Bükreş Parlamento Sarayı'nda düzenlenen AB Çevre Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Füsun Aramaz ile görüştü.

Basına kapalı olarak yaklaşık 45 süren görüşme sonrasında Kurum, Büyükelçilik defterini imzaladı.

Kurum deftere, AB Çevre Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda AB uyum ve iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek için görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, ilgili çevre bakanlarını Türkiye'de kasım ayında planlanan Sıfır Atık Konferansı'na davet ettiklerini yazdı.

Romanya temasları kapsamında dün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlatmasının 100. yıl dönümü olduğu için Bükreş Türk Şehitliğini de ziyaret ettiklerini anımsatan Kurum, "Bu iki günlük ziyaretimizde bize eşlik eden başta Büyükelçimiz Füsun Aramaz olmak üzere tüm çalışanlarımızı tebrik ve takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tarihi bir yapı olan Büyükelçilik binasını da gezen Kurum, programının planlanandan uzun sürmesi nedeniyle Dimitrie Gusti Ulusal Köy Müzesi ziyaretini iptal etti.

Kurum, daha sonra yurda dönmek üzere Bükreş'ten ayrıldı.

