Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Artık bizim ecdadın, kültürümüzün öne çıktığı, yeşil alanların öne çıktığı yatay yapılaşmayı istiyoruz. Artık bundan sonra hiçbir şehrimizde 4-5 katı geçmeyecek imarlar yapılacak." dedi.

Bakan Kurum, Van programı kapsamında Edremit ilçesi Elmalı Mahallesi'ndeki taziye evinde vatandaşlara hitap etti.

Kurum, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce 11 maddelik bir manifesto açıkladığını ve bunun içeriğinin yüzde 80'inin çevre ve şehirle ilgili olduğunu söyledi.

Şehirlerin yaşam kalitesini artırmak, altyapı sorunlarını çözmek ve gelecek nesillere daha iyi şehirler bırakmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hakkaniyet çerçevesinde bir yönetim sergilemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kurum, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin bu açıdan çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yapacağımız planları 50-100 yıllık geleceğimizi belirleyecek ve beş senelik süreçte de kanalizasyondan altyapıya, atık su arıtma hizmetinden millet bahçesine kadar birçok projeyi de bu manifesto çerçevesinde Bakanlığımızın desteğiyle sürdüreceğiz. Biliyorsunuz kentsel dönüşüm bizim için çok büyük önem arz ediyor. Artık bizim ecdadın, kültürümüzün öne çıktığı, yeşil alanların öne çıktığı yatay yapılaşmayı istiyoruz. Artık bundan sonra 4-5 katı geçmeyecek imarlar yapılacak."