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  4. Bakan Kurum'dan, depremzedeleri sevindirecek haber

Bakan Kurum'dan, depremzedeleri sevindirecek haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 15:42 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen 8 Ağustos'ta meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Denizli'nin Çardak ve Bozkurt ilçelerini ziyaret edip, yapımı süren TOKİ konutlarını inceledi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen 8 Ağustos'ta meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Denizli'nin Çardak ve Bozkurt ilçelerini ziyaret edip, yapımı süren TOKİ konutlarını inceledi. Bakan Kurum, depremzedelerin yaralarının sarıldığını belirtip, "Vatandaşlarımızın mağduriyetinin en hızlı şekilde giderileceği sözünü vermiştik. İnşaatlarımızın kaba yapımı bitmiş durumda. Önümüzdeki yılın mayıs, haziran ayına kadar da ince inşaatları tamamlanarak hak sahiplerine teslimi yapılacak" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaret, inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Denizli'ye geldi. Bakan Kurum ilk olarak geçen 8 Ağustos'ta 5.9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Çardak ilçesini ziyaret etti. Bakan Kurum'a ziyaretinde, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Nilgün Ök, Ahmet Yıldız, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz eşlik etti. Çardak'ta depremden etkilenen vatandaşlar için yapımı süren TOKİ konutlarında incelemelerde bulunan Bakan Kurum, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kurum, daha sonra yine aynı depremde etkilenen bir diğer ilçe Bozkurt'a geçti. Kurum'u, CHP'li Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ve beraberindekiler karşıladı. Burada da inşası süren TOKİ konutlarını gezen Bakan Kurum, daireleri inceledi. Bozkurt'taki şantiye alanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, 8 Ağustos'taki depremden Çardak ve Bozkurt ilçelerinin etkilendiğini hatırlatıp, 3 bin 418 binanın ağır hasarlı, 465 binanın ise az hasarlı olarak tespit edildiğini söyledi.
15 Ağustos itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, depremzedelerin yaralarının sarılması için konut inşasına başladıklarını belirten Bakan Kurum, "Burada yaraların devletimizin eliyle en hızlı şekilde sarılacağı ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin en hızlı şekilde giderileceği sözünü vermiştik. İnşaatlarımızın kaba yapımı bitmiş durumda. Önümüzdeki yılın mayıs haziran ayına kadar da ince inşaatları tamamlanarak hak sahibi vatandaşlara teslimi yapılacak. Çardak'ta 179 daireden oluşan içerisinde cami ve ticaret merkezimizin olduğu inşaatımızın seviyesi yüzde 50 durumunda. İki inşaatımızı süresinden daha önce, mayıs haziran ayında bitireceğiz. 320 hak sahibi vatandaşımızın yaralarını sarmış olacağız" dedi.
Acıpayam'daki depremden etkilenen vatandaşlar için de yapımına başlanan konut inşaatlarının devam ettiğine dikkati çeken Bakan Kurum, "Bu projelerimizi, İçişleri Bakanlığı AFAD, Kızılay olarak afetin yaşandığı ilk andan itibaren vatandaşlarımızın yanında olmak suretiyle yürütüyoruz. Vatandaşımız için olması gereken her şeyi Valiliğimizin koordinasyonunda yürütmeye devam ediyoruz. Tekrar deprem nedeniyle yaralanan, depremden zarar gören Çardak, Bozkurt ve Acıpayam'ımıza ve Denizli'mize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. En kısa zamanda modern sağlam ve güvenli konutlar inşa edip Denizlili vatandaşlarımıza vermek üzere çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü ifade ediyorum" diye konuştu.
Bakan Kurum, buradaki incelemesinin ardından Bozkurt ilçesindeki depremde zarar gören Hamidiye Camisi'ni inceledi. Duvarlarındaki çatlaklar nedeniyle kullanılamayan caminin yanına prefabrik ibadethane yapılması talimatını verdi.
Bakan Kurum, buradan Çamlık Parkı'ndaki Çamlık Ofis'te Belediye başkanları ve kurum müdürleri basına kapalı olarak yapılan toplantıya geçti.

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