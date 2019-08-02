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Bakan Kurum'dan Emine Erdoğan'a Salda Gölü daveti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 21:10 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı, Twitter paylaşımı üzerine, inceleme yapmak için Salda Gölü'ne davet etti - Kurum'un davetini olumlu karşılayan Emine Erdoğan, "Memnuniyetle, ilk fırsatta çevre dostlarıyla birlikte geleceğim" ifadesini kullandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı hayata geçirilecek projeyi incelemek üzere Salda Gölü'ne davet etti.

Emine Erdoğan'ın Salda Gölü'ne ilişkin Twitter paylaşımına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan yanıt geldi.

Kurum, Twitter hesabından "Salda hep güzel kalacak" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde Sıfır Atık gibi son derece önemli bir çevre projesini başlatan Sayın Emine Erdogan Hanımefendi'nin Salda Gölü'nü koruma çabalarımızı takdir etmesinin gururunu yaşıyor, Hanımefendi'yi Salda Gölü'ne, projemizi yerinde incelemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un davetine Emine Erdoğan sosyal medya hesabından, "Memnuniyetle, ilk fırsatta çevre dostlarıyla birlikte geleceğim." yanıtını verdi.

Emine Erdoğan, ilk paylaşımında ise "Salda Gölü, nadide güzelliklerimizden biridir. Bakanlığımızın bölgeyi geçmişteki hoyrat kullanımından korumak için samimi bir gayret içinde olduğuna inanıyorum. Milletimizin ortak hassasiyetlerinin gözetilmesi için ben de konunun takipçisi olacağım." değerlendirmesini yapmıştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

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