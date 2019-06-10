Bakan Kurum'dan esnaf ziyareti

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ortaköy'de esnafı ziyaret etti.

Ortaköy Meydanı ve çevresinde faaliyet gösteren esnafla yakından ilgilenen Kurum, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kurum, dükkanları tek tek ziyaret ederek, 23 Haziran'daki seçimde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için destek istedi.

AK Parti'nin çevre ve şehircilik projeleri hakkında vatandaşa bilgi veren Kurum, bazı vatandaşların imar barışı ve millet bahçeleri hakkındaki sorularını da yanıtladı.

Öğrencilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Kurum'a AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Ferşat Yıldırım da eşlik etti.

