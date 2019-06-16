Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda, Türkiye'nin de yer aldığı Akdeniz havzasının iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler arasında gösterildiğini hatırlatan Kurum, "Türkiye, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en çok görüleceği ülkeler arasında yer alıyor." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, G20 Zirvesi'ne katılım sağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu zirvenin organizasyonu ve ev sahipliği için Japonya hükümetine teşekkürlerini iletti.

NAGANO (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "G20 Çevre ve Enerji Bakanları Toplantısı"nda yabancı yatırımcılara çağrıda bulunarak, "Yabancı yatırımcıları da büyümekte olan, yatırım fırsatı açısından avantajlı ülkemizde yatırım yapmaya davet ediyoruz." dedi.

Türkiye'de aşırı hava olaylarının sayı ve şiddetinde artışların devam ettiğini belirten Kurum, özellikle sıcak hava dalgaları, kuraklık ve orman yangınlarının Türkiye'yi artan şekilde tehdit ettiğini, yağış rejiminin değişmesine bağlı olarak sel ve taşkın ile heyelan olaylarında artışlar görüldüğünü dile getirdi.

Bu nedenle iklim değişikliğine uyum sağlanması bağlamında dayanıklı altyapının inşa edilmesinin Türkiye için büyük önem arz ettiğine dikkati çeken Kurum, şöyle konuştu:

"Ülkemizdeki dayanıklı altyapının geliştirilmesi çalışmaları henüz başlangıç aşamasında. 2012'den itibaren ülkemizde afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi için adeta bir seferberlik başlatıldı. Kentsel dönüşüm faaliyetleri kapsamında, yaklaşık 6,5 milyon konutun yeniden yapılandırılmasını hedefliyoruz. Amacımız her yıl 300 bin konutu dönüştürmek. Ancak dayanıklı altyapının inşa edilmesi ve iklim değişikliğine uyum sağlamanın yatırım maliyeti oldukça yüksek. Yabancı yatırımcıları da büyümekte olan, yatırım fırsatı açısından avantajlı ülkemizde yatırım yapmaya davet ediyoruz."