Bakan Kurum'dan Giresun'a katı atık bertaraf tesisi sözü

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Enerji üreteceğimiz, atıklarımızı kaynağında ayrıştıracağımız, 21'inci yüzyılın Türkiye'sine, Giresun'a uygun bir bertaraf tesisini yapmak istiyoruz. Buna ilişkin de Bakanlığımız çalışmaya başladı" dedi. Giresun'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bulancak'taki Sarayburnu Camii ziyaretinin ardından, Valiliğe geçti. Burada Bakanlığına bağlı kurum temsilcileri, milletvekilleri ve Vali Harun Sarıfakıoğulları ile değerlendirme yapan Bakan Kurum, ardından açıklamalarda bulundu. Karadeniz'in en güzel, en önemli, bölgenin turizm açısından, istihdam açısından en önemli şehirlerinden biri olan Giresun'u ziyaret ettiklerini kaydeden Kurum, "Giresun'a yatırım yapmak ve bu projeleri konuşmak üzere geldik. Bugüne kadar AK Parti iktidarları döneminde Giresun'umuza tam 18 milyar liralık iş yapıldı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca da yaptığımız yatırımın bedeli 2 milyar 830 milyon lira. Bugün konuştuğumuz konuları da eklediğimizde; Giresun halkı için, Giresun için, Giresunlu vatandaşlarımız için buradaki yaşam kalitesini artıracak çok önemli kararları aldık" diye konuştu. 'GİRESUN'A UYGUN BERTARAF TESİSİ' Bakan Murat Kurum, Giresun'da çöp depolama sorunun devam ettiğini hatırlatarak, şunları söyledi: "Hem Giresun sahilindeki eski alanın olduğu yer hem mevcut Çavuşlu beldesindeki depolama sahasının olduğu alanda çöple ilgili hem mevcut sahada ve yeni dökülen sahada da vatandaşlarımızın kokudan ve görüntü kirliliğinden şikayetleri var. Çavuşlu'daki alana ilişkin ilk önce bu alanın bertaraf edilmesi ve buradaki içme suyunun yeniden keson kuyularının açılması suretiyle vatandaşlarımızın içme suyuna ilişkin problemlerini İller Bankası Genel Müdürlüğü aracılığıyla çözeceğiz. Akabinde zaten dolmak üzere olan bu sahaya ilişkin de yeni bir çözüm için Bakanlığımız Genel Müdürlüğümüze talimat verdik. Belki de sadece Giresun'a ilişkin de önemli bir adamı atacağız. Enerji üreteceğimiz, atıklarımızı kaynağında ayrıştıracağımız, 21'inci yüzyılın Türkiye'sine, Giresun'a uygun bir bertaraf tesisini Giresun'umuzda yapmak istiyoruz. Buna ilişkin de Bakanlığımız çalışmaya başladı. İnşallah en kısa zamanda da bu sorunu halletmiş olacağız ve mevcuttaki, Çavuşlu'daki katı atık bertaraf tesisinin rehabilitasyonuna bu anlamda başlamış oluyoruz." Kent merkezindeki Zeytinlik semtinde 150 yıllık tarihi eserler bulunduğuna dikkat çeken Kurum, devam eden sokak sağlıklaştırma, cephe iyileştirme çalışmalarının da kısa zamanda bitirileceğini belirtti. Bakan Kurum, daha sonra millet bahçesine çevrilecek olan Giresun Atatürk Stadı'nda da incelemelerde bulundu. Antrenman yapan Giresunsporlu oyunculara baklava ikram ederek başarılar dileyen Bakan Kurum'a, Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren de takımın formasını hediye etti. Bakan Kurum, ardından Görele'nin Çavuşlu beldesindeki katı atık berteraf tesisinde incelemelerde bulundu. Burada Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'dan süreç hakkında bilgi alan Bakan Kurum, yeni çöp bertaraf tesisinin kurulmasının ardından bu alanın rehabilite edileceğini kaydetti.

