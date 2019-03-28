Bakan Kurum'dan Giresun'a katı atık bertaraf tesisi sözü (2)

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİSİNİ EN AZA İNDİRECEK ŞEKİLDE ÇALIŞMA YAPIYORUZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'daki temaslarının ardından Samsun'a geçti. Bakan Kurum, akşam yemeğinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, Türkiye’de yenilenmesi gereken 6.7 milyon konut olduğunu belirterek, "Acil öncelikli dönüşmesi gereken de 1.5 milyon konutumuz var. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde 81 il valiliğimize bir genelge gönderdik. Bu genelge kapsamında acil öncelikli alanlardan başlamak suretiyle kentsel dönüşüm çalışmasını yapmak istiyoruz. Bu anlamda her yıl 300 bin konut dönüşümü yapacağız ve önümüzdeki 5 yıllık süreçte 1.5 milyon konutun dönüşümünü yapmış olacağız" dedi.

'BİZİM TERÖR KADAR ÖNCELİĞİMİZDİR KENTSEL DÖNÜŞÜM'

Metruk binalarla ilgili bir soru üzerine Bakan Kurum, "Bu metruk alanlarla alakalı da biz ne olursa olsun vatandaşımızı riskli binada veya deprem riski veya metrukluktan kaynaklı riskten oluşan binada oturtmak istemiyoruz. En son Kartal’da yaşadığımız olayı hepimiz biliyoruz. 21 tane canımız gitti. Biz 48 gün sonra yıkılan bina ile birlikte 10 binanın da kapsadığı alanda konutlarımızın dün temelini attık. 7 Haziran’da da vatandaşlarımıza sağlam güvenli konutlarını teslim edeceğiz. Bu metruk binaların yıkımını gerçekleştirerek vatandaşlarımıza da en kısa zamanda onları mağdur etmeyecek şekilde sağlam konutları vereceğiz. Biz bu dönüşümü vatandaşlarımızla el birliği içerisinde kararlı bir şekilde yürütmek zorundayız. Bizim terör kadar önceliğimizdir kentsel dönüşüm" diye konuştu.