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Bakan Kurum’dan hastane önünde basın açıklaması

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 14:54 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaralıların tedavi edildiği Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek yaralıları ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaralıların tedavi edildiği Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek yaralıları ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bakan Kurum, hastane önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal’da çöken 8 katlı binanın enkazından çıkarılarak tedavi altına alınan yaralıları Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti. Bakan Kurum, ziyaretin ardından hastane önüne giderek, hastanenin başhekimi ile beraber basın açıklaması yaptı.
Bakan Kurum açıklamasında; “göçük altındaki yaralı vatandaşlarımızı Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl müdürlüklerimiz çerçevesinde ziyaretlerimizi yaptık. Çok şükür sağlık durumları çok iyi, birazdan başhekim bey sağlık durumlarıyla ilgili detaylı bilgi verecektir. Tayyip oğlumuzu ziyaret ettik. Durumu çok iyi. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüler, konuştular. Havva kızımızın ameliyatı bitti başarılı bir şekilde geçti. Toplam 13 yaralımız var hamd olsun hepsinin sağlık durumu iyi görünüyor. Hocamız biraz daha detaylı bilgi verecektir. Bir taraftan da ekiplerimiz sahada yoğun ve hızlı çalışıyorlar inşallah daha fazla vatandaşımızı göçük altından kurtarıp yakınlarına kavuşturmayı istiyoruz.” dedi.
Ayrıca Bakan Kurum, İstanbul Valiliğinin düzenli olarak bilgilendirme yapacağını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da konuyu an be an takip ederek detaylı bilgileri aldığını belirtti.

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