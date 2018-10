- Bakan Kurum'dan imar barışı açıklaması

"KÖYDEN KENTE GÖÇ ORANIMIZ YÜZDE 80'LERE VARACAK"

Kurum, konuşmasında gelişmişlik göstergesinin köyden kente göç olduğunu söyledi. Bakan Kurum, köyden kente göç için, " Baktığımızda gelişmiş ülkelerde yüzde 80'lere, 85'lere varan bir oran var. Ülkemizde bu oran biraz daha düşük ama giderek artıyor. Köyden kente göç, sanayileşmeyle birlikte başlıyor. Köyden kente göç oranımız yüzde 80'lere varacak. Köylerimizi de yaşanabilir, refah seviyesi yüksek köyler haline getirmemiz lazım. Neticede, bir tarım ülkesiyiz, hayvancılıkla uğraşıyoruz. Köylerimizin standartlarını yükseltecek çalışmalar yapıyoruz. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği ile alakalı köylerimizi, yaylalarımızı koruyacak ve düzen altına alacak düzenlemeler yapacağız. Akıllı şehir aslında burada ortaya çıkıyor. Bu göçle birlikte şehirlerin düzeni ve yönetimini daha kolay yapabilmek adına belediyelerimize büyük iş düşüyor" dedi.

"30 BELEDİYE DİJİTAL ŞEHİRLİĞE GEÇTİĞİ ZAMAN YÜZDE 20 ENERJİ TASARRUFU SAĞLIYORUZ"

Bakan Kurum yapılan bir araştırmaya değinerek," Ülkemizde 30 büyükşehir belediyemiz dijital şehirciliğe tam manada geçtiği zaman yüzde 20 enerji tasarrufu sağlıyoruz. Yüzde 20 enerji tasarrufu dediğiniz zaman, bugün 40-50 milyar dolar cari açığımız var ve bunu da direkt yurt dışından ithal ediyoruz. Bunun da yaklaşık yüzde 70, yüzde 80'inin enerji olduğunu düşündüğümüzde cari açığa dahi direkt etkisi olacak. Akıllı şehirlerle ilgili eylem planı çıkaracağız. Eylem planı çıkarırken de önceliğimiz şu; yeni imar planlarında akıllı şehirlerle ilgili olması gereken alt yapıyı bir şekilde bırakmamız lazım. Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi ile projemiz var. Bu projede, oraya "Uydu kent" diyelim. O uydu kentin yönetimi bir merkezden yapılacak. Akıllı şehir anlamında, yenilebilir enerji anlamında her şey düşünülmüş" şeklinde konuştu. Millet Bahçeleri projesine dair bilgi veren Bakan Kurum, " Bu da akıllı şehrin bir parçasıdır. İnsan odaklı bir projedir. İstanbul'daki yeşil alan miktarını yüzde 10 artıran bir proje. Bu projelerin içinde sadece ağaç, yeşil alan çim değil, her türlü ihtiyacını giderebilecek insanlar. Gezecekler, koşacaklar. Bu noktada hem büyükşehir belediyemiz hem de biz İstanbul'da birçok noktada çalışıyoruz. Şu an 81 ilde, 2'inci 100 günlük hedeflerimizde millet bahçelerinin sayısını artırıyoruz. Artık bir ilde bir tane değil, birkaç tane olmaya başladı" dedi.