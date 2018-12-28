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Bakan Kurum'dan 'İmar Barışı' açıklaması: Hafta sonu kamu bankaları açık olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 13:59 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 31 Aralık'ta başvuruların sona ereceği 'İmar Barışı' düzenlemesi için tarihin uzatılması yönünde talep olduğunu belirterek, "Bu talebi inşallah 31 Aralık'ta değerlendirmiş olacağız.

Fatih TURAN- Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 31 Aralık'ta başvuruların sona ereceği 'İmar Barışı' düzenlemesi için tarihin uzatılması yönünde talep olduğunu belirterek, "Bu talebi inşallah 31 Aralık'ta değerlendirmiş olacağız. 31 Aralık'a kadar vatandaşımızın ödemelerini yapabilmesi adına hafta sonu kamu bankaları açık olacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, geldiği Trabzon'da valiliği ziyaret etti. Bakan Kurum, ziyaretinin ardından büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının da katılımıyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Kurum, kentte ve bölgede yapımına devam edilen projeler ile kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. Kurum, Trabzon'da Çömlekçi ve Zağnos'ta sürdürülen kentsel dönüşüm projelerinin 2023'te tamamlanacağını kaydetti.

'SÜRECİN UZATILMASINA İLİŞKİN TALEP VAR'

'İmar Barışı' düzenlemesiyle ilgili de konuşan Bakan Kurum, son başvuru tarihinin uzatılması yönünde talep olduğunu ve bunu değerlendireceklerini vurguladı. Kurum, "'İmar Barışı'yla ilgili bugün olarak yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız, bu uygulamadan faydalandılar. Toplam ödenen bedel de yaklaşık 14 milyar lira. Biliyorsunuz, 31 Aralık'ta süreç tamamlanıyor. Sürecin uzatılmasına ilişkin bir talep var. Bu talebi biz inşallah 31 Aralık'ta değerlendirmiş olacağız. Ancak 31 Aralık'a kadar vatandaşımızın ödemelerini yapabilmesi adına hafta sonu kamu bankaları açık olacaklar. 'İmar Barışı' sürecinden vatandaşımız, hafta sonu da faydalanabilecek. Diğer özel bankalarımızla da görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bunu hem bakanlığımız internet sitesinde hem de bankalarımızca duyurulacaktır" diye konuştu.

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